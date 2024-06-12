Нова версія Apple CarPlay зможе налаштовувати параметри автомобіля12.06.24
На конференції WWDC 2024 Apple анонсувала нову версію CarPlay, яка буде значно більш гнучкою та функціональною, ніж попередні версії. Автовиробники зможуть адаптувати дизайн системи під свої автомобілі, що дозволить створити унікальні інтерфейси, що відповідають стилю та функціональності кожного бренду.
Apple продемонструвала безліч варіантів зовнішнього вигляду та компонування CarPlay, включаючи кастомізовані програми Vehicle і Climate, де зберігатимуться налаштування автомобіля та клімат-контролю відповідно. Новий CarPlay також дозволить автовиробникам відображати сповіщення про стан зарядки електромобіля, доступні оновлення програмного забезпечення та інші важливі дані.
Детальна інформація про нововведення в CarPlay поки не розкрита, і Apple пообіцяла надати більше відомостей пізніше. Реліз нової системи заплановано на кінець 2024 року.
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Нова версія Apple CarPlay зможе налаштовувати параметри автомобіляApple WWDC автомобіль
Apple продемонструвала безліч варіантів зовнішнього вигляду та компонування CarPlay, включаючи кастомізовані програми Vehicle та Climate