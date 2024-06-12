Новая версия Apple CarPlay сможет настраивать параметры автомобиля

На конференции WWDC 2024 Apple анонсировала новую версию CarPlay, которая будет значительно более гибкой и функциональной, чем предыдущие версии. Автопроизводители смогут адаптировать дизайн системы под свои автомобили, что позволит создать уникальные интерфейсы, соответствующие стилю и функциональности каждого бренда.

Apple продемонстрировала множество вариантов внешнего вида и компоновки CarPlay, включая кастомизируемые приложения Vehicle и Climate, где будут храниться настройки автомобиля и климат-контроля соответственно. Новый CarPlay также позволит автопроизводителям отображать оповещения о состоянии зарядки электромобиля, доступных обновлениях программного обеспечения и других важных данных.

Подробная информация о нововведениях в CarPlay пока не раскрыта, и Apple пообещала предоставить больше сведений позднее. Релиз новой системы планируется на конец 2024 года.