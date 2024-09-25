Android Auto отримав підтримку стандарту зарядного пристрою від Tesla для електромобілів

Google представив оновлення для Android Auto, яке вперше додає підтримку електромобілів із зарядними пристроями стандарту NACS (North American Charging Standard), що використовуються на зарядних станціях Tesla. Ця функція стане доступною в бета-версії Android Auto 12.9.143804 та полегшить водіям пошук таких станцій через Google Maps.

Незважаючи на те, що автомобілі Tesla не підтримують Android Auto, власники інших електромобілів, які використовують NACS, матимуть змогу скористатися новою функцією для зручного пошуку зарядних точок. Популярність стандарту NACS підтверджується тим, що General Motors затвердив його адаптер для своїх моделей.

Оновлення вже доступне в бета-версії через Play Store і очікується, що найближчими тижнями воно стане доступним для всіх користувачів.

Цього року Tesla закликала автовласників утриматися від використання «лайфхака» із зарядним кабелем Supercharger. Він полягає в обмотуванні ручки вологим рушником для введення в оману датчиків температури. При збільшенні потужності та швидкості заряджання ручка гріється і заряджання зупиняється. Трюк припускає, що рушник охолоджує ручку, що допомагає уникнути обмеження потужності заряджання в спекотні дні. Датчики температури для трусів – мабуть вважають ентузіасти премії Дарвіна.

Один із власників Tesla Model S стверджує, що його автомобіль заряджався з потужністю 60 кВт, а використання вологого рушника дозволило підвищити швидкість до 95 кВт. В Out Of Spec Studios зазначили, що цей метод допоміг запобігти зниженню потужності з 147 кВт до 58 кВт, збільшивши швидкість до 119 кВт за допомогою вологої ганчірки кімнатної температури.

Хоча тривоги щодо використання вологих речей з електричними пристроями здаються необґрунтованими, оскільки зарядні пристрої та розетки для автомобілів розроблені для роботи в дощ, Tesla має ще одну причину не рекомендувати цей трюк.

За даними Inside EVs, метод працює лише на старих зарядних станціях V2 Supercharger, оскільки нові версії вже оснащені системою охолодження ручки. Винятком є ​​Cybertruck, чия 800 В система функціонує як пара 400 В батарей і гріє навіть охолоджені ручки V3 Supercharger гарячими.