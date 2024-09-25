Android Auto получил поддержку стандарта зарядного устройства от Tesla для электромобилей

Google представил обновление для Android Auto, которое впервые добавляет поддержку электромобилей с зарядными устройствами стандарта NACS (North American Charging Standard), используемыми на зарядных станциях Tesla. Эта функция станет доступной в бета-версии Android Auto 12.9.143804 и облегчит водителям поиск таких станций через Google Maps.

Несмотря на то, что автомобили Tesla не поддерживают Android Auto, владельцы других электромобилей, использующих NACS, смогут воспользоваться новой функцией для удобного поиска зарядных точек. Популярность стандарта NACS подтверждается тем, что General Motors уже утвердил его адаптер для своих моделей.

Обновление уже доступно в бета-версии через Play Store и ожидается, что в ближайшие недели оно станет доступным для всех пользователей.

В этом году Tesla призывала автовладельцев воздержаться от использования «лайфхака» с зарядным кабелем Supercharger. Он заключается в обматывании ручки влажным полотенцем для ввода в заблуждение датчики температуры. При увеличения мощности и скорости зарядки ручка греется и зарядка останавливается. Трюк предполагает, что полотенце охлаждает ручку, что помогает избежать ограничения мощности зарядки в жаркие дни. Датчики температуры для трусов — видимо полагают энтузиасты премии Дарвина.

Один из владельцев Tesla Model S утверждает, что его автомобиль заряжался с мощностью 60 кВт, а использование влажного полотенца позволило повысить скорость до 95 кВт. В Out Of Spec Studios отметили, что этот метод помог предотвратить снижение мощности с 147 кВт до 58 кВт, увеличив скорость до 119 кВт с помощью влажной тряпки комнатной температуры.

Хотя беспокойства по поводу использования влажных вещей с электрическими устройствами кажутся необоснованными, так как зарядные устройства и розетки для автомобилей разработаны для работы в дождь, у Tesla есть еще одна причина не рекомендовать этот трюк.

По данным Inside EVs, метод работает только на старых зарядных станциях V2 Supercharger, поскольку новые версии уже оснащены системой охлаждения ручки. Исключением является Cybertruck, чья 800 В система функционирует как пара 400 В батарей и греет даже уже охлажденные ручки V3 Supercharger горячими.