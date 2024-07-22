Обзор кармана для NVMe SSD Ugreen M2 CM642: скорость и защита

Компания Ugreen в свете прихода стандарта USB четвертого поколения выпустила хорошо оснащенный карман для SSD формата NVMe с интерфейсом M.2. Корпус может комплектоваться двумя типами контроллеров – USB 3.2 и 4.0. Первый соответственно обеспечивает скорость до 20 Гбит/сек, а второй до 40 Гбит/сек.

Что такое Ugreen M2 CM642

Это новое поколение карманов компании для накопителей. Если первое имело некоторые недостатки, в частности сильно грелось при длительной работе, то теперь перед нами более совершенное устройство. Как уже говорилось версий Ugreen M2 – две, медленнее и быстрее. У нас в обзоре участвует старший вариант.

Дизайн и комплектация

Корпус Ugreen M2 CM642 полностью выполнен из металла и, кроме приятных тактильных ощущений, главным преимуществом, конечно же, является эффективный отвод тепла при высоких нагрузках. Кейс отличается высоким качеством сборки, нареканий на сборку не может быть в принципе.

На передней стороне расположены светодиодный индикатор работы. Здесь же единственный винт, удерживающий верхнюю крышку. В дизайн входит и логотип бренда с указанием максимальной скорости передачи данных. Порт для подключения находится сбоку, рядом с дополнительными вентиляционными отверстиями. На обратной стороне размещена основная информация об устройстве.

Корпус ощущается очень крепким, а дополнительно его можно защитить силиконовым комплектным чехлом. Он сможет спасти устройство при падении на твердую поверхность.

Другой приятный бонус – комплектная отвертка.

Для подключения в комплекте есть также два кабеля с поддержкой USB 4. Один с обоими выходами на USB Type-C, а второй с переходом от USB Type-C на USB Type-A.

Ugreen M2 CM642 в работе

Открутив винт, крышка снимается с креплений и открывает посадочное место, куда можно установить NVMe накопитель — типоразмеров от 2230, 2242, 2260 до 2280.

Здесь же видим, что охлаждение активное. Вентилятор имеет регулировку оборотов, при этом он работает очень тихо даже под нагрузкой. Возможно, вы не привыкли к тому, что ССД нагревается, но на высоких скоростях это частое явление. Чтобы осознать возможный нагрев SSD при работе, скажем также что в комплекте есть контактная прокладка, которая соединяет накопитель и крышку корпуса для более эффективного отвода тепла. То есть производитель используется все средства чтобы добиться стабильной работы.

Напомним основные параметры интерфейсов для оценки скоростей, которые может обеспечить Ugreen M2 CM642.

USB 4.0 позволит извлечь максимум преимуществ из очень быстрых твердотельных накопителей. При его разработке ставилась цель не только обеспечить поддержку Thunderbolt 3, но и увеличить пропускную способность (ожидаемо) и унифицировать разъёмы для самых разных устройств и ввести USB Type-C в качестве основного базового разъёма.

Благодаря поддержке нескольких протоколов, таких как USB 3, DisplayPort (DP) и PCI Express (PCIe), в рамках одного интерфейса, USB 4 предоставляет широкие возможности подключения. Каждым подключённым устройством управляет контроллер порта, который распределяет полосу пропускания при подключении нескольких девайсов. Это позволяет USB 4 работать одновременно, например, с несколькими мониторами, хотя многое также зависит от характеристик самого ПК.

Для сравнения скоростей, и чтобы понять, насколько быстрым может быть ваш будущий портативный накопитель. Первый USB 3.0 обеспечивает скорости передачи данных до 5 Гбит/с. Актуальный сегодня USB 3.2 Gen 2×2 обеспечивает многополосную работу для новых хост-систем и устройств, позволяя использовать до двух полос со скоростью 10 Гбит/с для достижения теоретической скорости передачи данных 20 Гбит/с.

Наш карман Ugreen имеет интерфейс USB 4 с пропускной способностью 5000 МБ/с или 40 Гбит/с. Именно, пять гигабайт, в секунду.

Для достижения максимально возможных с этим кейсом показателей для накопителей нужен ряд современных компонентов. Это и SSD с интерфейсом ревизии не младше PCIe 4.0, и компьютер, у которого есть порт USB 4. Напомним, предыдущие PCIe 3.0 и USB 3.2 2х2 поддерживают скорости чтения и записи вдвое ниже.

Что касается цен, то самый дешевый SSD с PCIe 3.0 стоит 500-800 грн, а с PCIe 4.0 – 1000-1500. Но этот прирост не так критичен, как стоимость систем с новыми USB 4, будь то ноутбуки или материнские платы в случае стационарных ПК. Там прирост между устройствами с новыми поколениями юсб может быть куда заметнее.

Впечатления

Ugreen M2 CM642 – без преуменьшения передовой карман для работы SSD в качестве портативного. Кроме того, что он обеспечен контроллером, поддерживающим самые актуальные интерфейсы, так еще и может обеспечить беспроблемную работу при нагрузках. Помимо качественного корпуса с вентиляцией, он располагает активным охлаждением и не стесняется использовать весь эффект от пассивного. Во время тестов корпус не грелся более чем до 55℃ при работе в 10-15 минут. И это учитывая летний зной во время отключений электричества.

Получается, что это дорогой аксессуар для не менее стоящего твердотельного накопителя, который будет работать с мощными ПК. На них, скорее всего, будут передаваться сотни гигабайт данных отснятого или созданного материала. Теоретические скорости — это конечно хорошо, но важным фактором будет и размер кеша накопителя, которого должно хватать, прежде чем он заполнится буферизированными файлами. Но в емких топовых моделях SSD он, скорее всего, будет достаточно большим. В любом случае боятся длительного процесса записи не стоит, так как карман Ugreen не даст накопителю перегреться.

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Ugreen M2 CM642 Интерфейс: PCIe 4.0 USB Type-A 4.0 Поддерживаемые форматы накопителей: M2: 2230, 2242, 2260, 2280 Охлаждение: активное Защита: Дополнительный бампер Габариты: 120×48×19 мм Вес: 295 г Цена: · $75 за версию с USB 4 (40 Гбит/с) · $45 за версию с USB 3.2 Gen 2×2 (20 Гбит/с)

Оценка:

+ пропускная способность

+ охлаждение

+ 2 кабеля в комплекте

+ защитный бампер в комплекте

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Андрей Риттер

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