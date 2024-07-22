Огляд кишені для NVMe SSD Ugreen M2 CM642: швидкість та захист

Компанія Ugreen у світлі приходу стандарту USB четвертого покоління випустила добре оснащену кишеню для SSD формату NVMe з інтерфейсом M.2. Корпус може комплектуватися двома типами контролерів – USB 3.2 та 4.0. Перший забезпечує швидкість до 20 Гбіт/сек, а другий до 40 Гбіт/сек.

Що таке Ugreen M2 CM642

Це нове покоління кишень компанії для накопичувачів. Якщо перше мало деякі недоліки, зокрема, сильно грілося при тривалій роботі, то тепер перед нами більш досконалий пристрій. Як уже говорилося версій Ugreen M2 – дві, повільніше та швидше. У нас у огляді бере участь старший варіант.

Дизайн та комплектація

Корпус Ugreen M2 CM642 повністю виконаний з металу і, крім приємних тактильних відчуттів, головною перевагою є ефективне відведення тепла при високих навантаженнях. Кейс відрізняється високою якістю складання, нарікань на складання не може бути в принципі.



На передній стороні розташовані світлодіодний індикатор роботи. Тут єдиний гвинт, що утримує верхню кришку. В дизайн входить і логотип бренду із зазначенням максимальної швидкості передачі даних. Порт для підключення знаходиться збоку, поруч із додатковими вентиляційними отворами. На звороті розміщена основна інформація про пристрій.

Корпус відчувається дуже міцним, а додатково можна захистити силіконовим комплектним чохлом. Він зможе врятувати пристрій під час падіння на тверду поверхню.

Інший приємний бонус – комплектна викрутка.

Для підключення в комплекті є два кабелі з підтримкою USB 4. Один з обома виходами на USB Type-C, а другий з переходом від USB Type-C на USB Type-A.

Ugreen M2 CM642 у роботі

Відкрутивши гвинт, кришка знімається з кріплень і відкриває посадкове місце, куди можна встановити NVMe накопичувач типорозмірів від 2230, 2242, 2260 до 2280.

Тут же бачимо, що активне охолодження. Вентилятор має регулювання обертів, при цьому працює дуже тихо навіть під навантаженням. Можливо, ви не звикли до того, що ССД нагрівається, але на високих швидкостях це часте явище. Щоб усвідомити можливе нагрівання SSD при роботі, скажімо також, що в комплекті є контактна прокладка, яка з’єднує накопичувач і кришку корпусу для більш ефективного відведення тепла. Тобто виробник використовується всі засоби для досягнення стабільної роботи.

Нагадаємо, основні параметри інтерфейсів для оцінки швидкостей, які може забезпечити Ugreen M2 CM642.

USB 4.0 дозволить отримати максимум переваг з дуже швидких твердотільних накопичувачів. При його розробці ставилася мета не тільки забезпечити підтримку Thunderbolt 3, але й збільшити пропускну здатність (очікувано) і уніфікувати роз’єми для різних пристроїв і ввести USB Type-C як основний базовий роз’єм.

Завдяки підтримці кількох протоколів, таких як USB 3, DisplayPort (DP) та PCI Express (PCIe), в рамках одного інтерфейсу USB 4 надає широкі можливості підключення. Кожен підключений пристрій керує контролер порту, який розподіляє смугу пропускання при підключенні декількох девайсів. Це дозволяє USB 4 працювати одночасно, наприклад, з кількома моніторами, хоча багато що також залежить від характеристик самого ПК.

Для порівняння швидкостей і зрозуміти, наскільки швидким може бути ваш майбутній портативний накопичувач. Перший USB 3.0 забезпечує швидкість передачі даних до 5 Гбіт/с. Актуальний сьогодні USB 3.2 Gen 2×2 забезпечує багатосмугову роботу для нових хост-систем та пристроїв, дозволяючи використовувати до двох смуг зі швидкістю 10 Гбіт/с для досягнення теоретичної швидкості передачі даних 20 Гбіт/с.

Наша кишеня Ugreen має інтерфейс USB 4 з пропускною здатністю 5000 МБ/с або 40 Гбіт/с. Саме так, п’ять, гігабайт, за секунду.

Для досягнення максимально можливих з цим кейсом показників для накопичувачів потрібна низка сучасних компонентів. Це і SSD з інтерфейсом ревізії не молодший за PCIe 4.0, і комп’ютер, у якого є порт USB 4. Нагадаємо, попередні PCIe 3.0 і USB 3.2 2х2 підтримують швидкості читання та запису вдвічі нижче.

Що стосується цін, то найдешевший SSD із PCIe 3.0 коштує 500-800 грн, а з PCIe 4.0 – 1000-1500. Але цей приріст не такий критичний, як вартість систем з новими USB 4, чи то ноутбуки чи материнські плати у разі стаціонарних ПК. Там приріст між пристроями з новими поколіннями юсб може бути значно помітнішим.

Враження

Ugreen M2 CM642 – без зменшення передової кишені для роботи SSD як портативний. Крім того, що він забезпечений контролером, який підтримує найактуальніші інтерфейси, так ще й може забезпечити безпроблемну роботу при навантаженнях. Крім якісного корпусу з вентиляцією, він має активне охолодження і не соромиться використовувати весь ефект від пасивного. Під час тестів корпус не грівся до 55℃ при роботі в 10-15 хвилин. І це з огляду на літню спеку під час відключень електрики.



Виходить, що це дорогий аксесуар для не менш твердотільного накопичувача, який буде працювати з потужними ПК. На них, швидше за все, передаватимуться сотні гігабайт даних відзнятого або створеного матеріалу. Теоретичні швидкості – це звичайно добре, але важливим фактором буде і розмір кеша накопичувача, якого має вистачати, перш ніж заповниться буферизованими файлами. Але в ємних топових моделях SSD він, швидше за все, буде досить великим. У жодному разі бояться тривалого процесу запису не варто, тому що кишеня Ugreen не дасть накопичувачу перегрітися.

Наші читачі можуть придбати Ugreen M2 CM642 з промокодом UGST40HTU, який забезпечить знижку $5 від його вартості в офіційному магазині Ugreen.

Ugreen M2 CM642 Інтерфейс: PCIe 4.0 USB Type-A 4.0 Підтримувані формати накопичувачів: M2: 2230, 2242, 2260, 2280 Охолодження: активне Захист: Додатковий бампер Габарити: 120×48×19 мм Вага: 295 г Ціна: $75 за версію з USB 4 (40 Гбіт/с)

$45 за версію з USB 3.2 Gen 2×2 (20 Гбіт/с)

Оцінка:

+ пропускна спроможність

+ охолодження

+ 2 кабелі в комплекті

+ захисний бампер у комплекті

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Андрій Ріттер

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