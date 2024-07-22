Micron випустила NVMe-накопичувачі Crucial P310 формату M.2 2230 ємністю 1 і 2 ТБ22.07.24
Micron Technology представила під брендом Crucial нову лінійку твердотільних накопичувачів P310 формату M.2 2230. Ці пристрої випускаються з місткістю 1 і 2 ТБ і призначені для використання в ноутбуках та портативних ігрових системах, таких як ASUS ROG Ally та Steam Deck.
Накопичувачі оснащені інтерфейсом PCI Express 4.0 x4 та базуються на контролері Phison E27T без зовнішнього буфера DRAM, а також на 232-шарових мікросхемах пам’яті 3D NAND QLC.
Вони демонструють вражаючі показники продуктивності: швидкість послідовного читання до 7100 Мбайт/с, запису до 6000 Мбайт/с, та максимальну швидкість операцій введення-виведення (IOPS) до 1 млн для читання та 1,2 млн для запису. Показник TBW (Total Bytes Written) складає 220 Тбайт для моделі на 1 ТБ та 440 Тбайт для моделі на 2 ТБ.
Crucial P310 також супроводжуються п’ятирічною гарантією від виробника. У закордонних магазинах накопичувачі вже доступні за ціною $115 за версію на 1 ТБ та $215 за версію на 2 ТБ.
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Micron випустила NVMe-накопичувачі Crucial P310 формату M.2 2230 ємністю 1 і 2 ТБMicron SSD накопичувач
Накопичувачі Crucial P310 оснащені інтерфейсом PCI Express 4.0 x4 і базуються на контролері Phison E27T без зовнішнього буфера DRAM, а також на 232-шарових мікросхем пам’яті 3D NAND QLC.
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