Micron випустила NVMe-накопичувачі Crucial P310 формату M.2 2230 ємністю 1 і 2 ТБ

Micron Technology представила під брендом Crucial нову лінійку твердотільних накопичувачів P310 формату M.2 2230. Ці пристрої випускаються з місткістю 1 і 2 ТБ і призначені для використання в ноутбуках та портативних ігрових системах, таких як ASUS ROG Ally та Steam Deck.

Накопичувачі оснащені інтерфейсом PCI Express 4.0 x4 та базуються на контролері Phison E27T без зовнішнього буфера DRAM, а також на 232-шарових мікросхемах пам’яті 3D NAND QLC.

Вони демонструють вражаючі показники продуктивності: швидкість послідовного читання до 7100 Мбайт/с, запису до 6000 Мбайт/с, та максимальну швидкість операцій введення-виведення (IOPS) до 1 млн для читання та 1,2 млн для запису. Показник TBW (Total Bytes Written) складає 220 Тбайт для моделі на 1 ТБ та 440 Тбайт для моделі на 2 ТБ.

Crucial P310 також супроводжуються п’ятирічною гарантією від виробника. У закордонних магазинах накопичувачі вже доступні за ціною $115 за версію на 1 ТБ та $215 за версію на 2 ТБ.