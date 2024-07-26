Проектор ViewSonic LX700-4K RGB выводит картинку диагональю до 300 дюймов с частотой обновления до 240 Гц

Компания ViewSonic анонсировала новый домашний проектор под названием ViewSonic LX700-4K RGB. Он поддерживает 1.6-кратный зум, вертикальный сдвиг объектива и коррекцию трапецеидальных искажений, что позволяет легко выровнять изображение.

Он способен проецировать картинку размером до 300 дюймов с разрешением до 4K UHD, частотой обновления до 240 Гц и поддержкой HDR/HLG. Производитель заявляет, что проектор подходит для использования с игровыми приставками Xbox и PlayStation. ViewSonic LX700-4K RGB уже появился на Amazon, однако пока без указания цены и даты начала продаж.