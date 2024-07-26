Проектор ViewSonic LX700-4K RGB виводить зображення діагоналлю до 300 дюймів з частотою оновлення до 240 Гц

Компанія ViewSonic анонсувала новий домашній проектор під назвою ViewSonic LX700-4K RGB. Він підтримує 1.6-кратний зум, вертикальний зсув об’єктива та корекцію трапецеїдальних спотворень, що дозволяє легко вирівняти зображення.

Він здатний проектувати зображення розміром до 300 дюймів з роздільною здатністю до 4K UHD, частотою оновлення до 240 Гц і підтримкою HDR/HLG. Виробник заявляє, що проектор підходить для використання з ігровими приставками Xbox та PlayStation. ViewSonic LX700-4K RGB вже з’явився на Amazon, проте поки що без вказівки ціни і дати початку продажів.