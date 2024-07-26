Тест ноутбука Acer Nitro V 15 ANV15-51-512A: народные игры

Компания Acer предлагает две линейки игровых ноутбуков – производительные решения Predator и более доступные Nitro. Представители обоих бывали в наших тестах и с ними наши читатели знакомы. В этот раз расскажем про ноутбук серии Nitro V. Это эволюция или римейк, кому какая аналогия нравится, линейки Aspire 7. Посмотрим, как изменились модели для работы надев спортивный кибер-костюм.

Внешний вид и эргономика

Acer Nitro V 15 ANV15-51-512A построен на основе шасси серии Aspire 7, поэтому формы не зря показались вам знакомыми. Изменилась цветовая гамма. Корпус выполнен из пластика, в меру маркого.

Дизайн крышки включает логотип серии Nitro с рисунком из серых и голубых диагональных полос. Передний край перед клавиатурой имеет большую фаску, что уменьшает дискомфорт от острого угла для ладони при долгом использовании. Над экраном установлена веб-камера 720p и микрофон, есть и световая индикация.

Крышка с экраном может откидываться на угол около 140 градусов. На нижнем торце крышки есть резиновые проставки, на которых приподнимается корпус ноутбука над поверхностью. За счет этого увеличивается приток воздуха, а дисплей становится немного выше.

Обводы нижней крышки довольно прямые. Кроме смены формы нижней крышки Nitro V получил иное расположение резиновых ножек. А вот щелей для воздуха все также много. Решетка для динамиков размещена на скошенной грани.

Вполне обычная клавиатура получила цифровой блок. Клавиши имеют белую подсветку с несколькими уровнями яркости. Кнопка питания вписана в неё же, а кнопка вызова фирменного приложения NitroSense установлена среди клавиш верхнего ряда. Довольно большой тачпад получил сенсор отпечатков пальцев, привет из офисной жизни, так сказать.

Что касается портов, на левой стороне есть LAN, HDMI 2.1, два порта USB 3.2 Gen1 Type-A и один USB 3.2 Gen2 Type-C 1 с Thunderbolt 4 и поддержкой подзарядки. Также есть разъем подключения блока питания. На правой стороне — комбинированный 3,5-мм аудио-разъем и порт USB 3.2 Gen1 Type-A, а также индикаторы питания и активности накопителя с отверстием для Kensington lock. Этот набор совпадает с «гражданским» в серии Aspire 7.

В комплекте поставки имеется документация и блок питания мощностью 135 Вт с сетевым кабелем.

Оснащение

В ноутбуке установлен процессор Intel Core i5-13420H, способный обрабатывать до 12 потоков, и видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4050, что позволяет запускать современные игры на экране разрешением Full HD. Не разбирая ноут, можно увидеть, что система охлаждения включает два вентилятора. На максимальных оборотах система охлаждения достаточно шумная, но при офисной нагрузке – устройство работает тихо.

Intel Core i5-13240H имеет четыре условно мощных ядра с поддержкой технологии Hyper-Threading и восемь энергоэффективных ядер.Базовая частота составляет 2600 МГц, но может автоматически увеличиваться до 4600 МГц по P-ядрам и до 3400 МГц по E-ядрам. Кеш-память третьего уровня составляет 12 МБ. Уровень TDP составляет 45 Вт и может достигать 95 Вт при автоматическом ускорении.

Установлена дискретная видеокарта GeForce RTX 4050 в версии для ноутбуков с 2560 ядрами, 48 блоками растеризации и 80 текстурными блоками. Ускоритель работает на базовой частоте 1785 МГц с возможностью разгона до 2130 МГц. Она имеет только 6 ГБ видеопамяти GDDR6. Стандартный уровень TGP равен 60 Вт, который можно программно увеличить до 75 Вт.

Особенностью экрана является его частота обновления в 144 Гц, что обеспечивает плавный игровой процесс. Экран матовый и немного отражает предметы перед собой. Цветовых охватов недостаточно для работы с графическим и видео контентом, но приемлемо для игр и просмотра видео. Это же касается и яркости. В стационарных условиях офиса или дома, ее хватает, но при солнечной погоде чтение текстов будет усложнено.

Остальные характеристики включают 16 ГБ оперативной памяти, накопитель объемом 512 ГБ, современные интерфейсы, веб-камеру с разрешением 720p и батарею на 57 Вт. ОЗУ, как и SSD, можно будет прокачать со временем. Для них есть свободные слоты. Накопителя на менее чем теребайт, уже редко хватит на больше, чем две-три игры.

Для управления ноутбуком имеется фирменная утилита Acer Care Center, которая предоставляет возможность просмотра характеристик устройства, его проверки, оптимизации и обновления драйверов, а также позволяет связаться со службой поддержки. Отдельно стоит упомянуть программу NitroSense, с помощью которой можно выбирать режим работы ноутбука вручную или настраивать его под свои предпочтения. NitroSense также предлагает автоматический выбор режима в зависимости от нагрузки, настройку системы охлаждения, мониторинг работы устройства и приложений, а также просмотр подробной информации о системе.

Ноутбук обладает хорошей автономностью при воспроизведении видео, но использование офисных программ требует больше энергии, что сокращает время автономной работы до 4-5 часов — приемлемый результат. Офисная модель, возможно, обеспечила бы чуть больше, но ненамного при таких комплектующих. Играть от батареи можно около часа-полутора, что соответствует стандарту большинства ноутбуков.

Впечатления

Ноутбук Acer Nitro V 15 – хороший компромисс между устройством для повседневной работы и развлечений. Он отличается не только стильным дизайном, но и дискретной видеокартой, что в «офисных» моделях встречается лишь в отдельных случаях.

С технической точки зрения ноутбук оснащен хорошим современным процессором и пусть базовой видеокартой GeForce RTX 4050, но достаточной для игр на средних настройках и не требовательных проектов в редакторах. Отдельно нужно отметить быстрый экран с частотой обновления 144 Гц. А вот его несколько ограниченное цветовое пространство может быть минусом для тех, кто работает с графическим контентом.

Хотя 512 ГБ накопителя это по современным меркам немного, его всегда можно дополнить более емкой моделью. Ноутбуку хватает современных интерфейсов и достаточного количества USB-портов для подключения периферийных устройств. Аккумулятор обеспечивает уверенных 4-5 часов автономной работы при средней яркости и активным беспроводным подключением к интернету.

Таким образом Acer Nitro V 15 — отличный выбор для тех, кто ищет функциональный игровой ноутбук с хорошим соотношением цены и производительности при компактных размерах.

Характеристики ноутбука Acer Nitro V 15 ANV15-51-512A (NH.QNBEU.0001)

дисплей: 15,6”, 1920×1080 (16:9), 144 Гц, IPS Процесор: Intel Core i5-13240H, 12 ядер, 16 потоков, 2,6-4,6 ГГц, 45 Вт Видеоадаптеры: NVIDIA GeForce RTX 4050, 6 ГБ GDDR6, 75 Вт Intel UHD Graphics Оперативная память: 16 ГБ DDR5-5200 Накопитель: 512 ГБ PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD, SK Hynix HFS512GEJ9X110N Разъемы: 3×USB Type-A 3.2 Gen 1

1×USB Type-C 3.2 Gen 2 (PD: 65 Вт, Thunderbolt 4, DisplayPort)

1×HDMI 2.1

Gigabit Ethernet

Аудио комбинированный 3,5мм Веб-камера/микрофон: 720p/да Дактилоскопический сенсор: да Коммуникации: Wi-Fi 6 802.11ax, Bluetooth 5.2 Подсветка клавиатуры: Да, белая Звук: 2 динамика Аккумулятор, блок питания: 57,5 Вт·ч, 4-эл. Li-pol Операционная система: Windows 11 Габариты: 362×239×26,9 мм Вес: 2,11 кг Поставщик: Представ-во компании Acer в Украине Цена комплектации: $1140

Оценка:

+ универсальный дизайн

+ хороший дисплей

+ дактилоскопический сенсор

+ матовый экран

-недостаточные цветовой охват и максимальная яркость

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Михаил Черновой

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