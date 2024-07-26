Тест ноутбука Acer Nitro V 15 ANV15-51-512A: народні ігри

Компанія Acer пропонує дві лінійки ігрових ноутбуків – продуктивні рішення Predator доступні Nitro. Представники обох були в наших тестах і з ними наші читачі знайомі. Цього разу розповімо про ноутбук серії Nitro V. Це еволюція або рімейк, кому яка аналогія подобається, лінійки Aspire 7. Подивимося, наскільки робочим моделям пасує спортивний кібер-костюм.

Зовнішній вигляд та ергономіка

Acer Nitro V 15 ANV15-51-512A побудований на основі шасі серії Aspire 7, тому форми корпусу не дарма здаються знайомими. Найбільше змінилася кольорова гама. Корпус виконаний із пластику, в міру маркого.

Дизайн кришки включає логотип серії Nitro з малюнком із сірих та блакитних діагональних смуг. Передній край перед клавіатурою має велику фаску, що зменшує дискомфорт від торкання до гострого кута при довгому використанні. Над екраном встановлена ​​веб-камера 720p і мікрофон, є і світлова індикація.

Кришка з екраном може відкидатись на кут близько 140 градусів. На нижньому торці кришки є гумові проставки, які піднімають ноутбук над поверхнею. За рахунок цього збільшується приплив повітря, а дисплей стає трохи вищим для користувача.



Обводи нижньої кришки досить прямі. Крім зміни форми нижньої кришки Nitro V отримав інше розташування гумових ніжок. А ось щілин для повітря все також багато. Ґрати для динаміків розміщені на скошеній грані.

Цілком звичайна клавіатура отримала цифровий блок. Клавіші мають біле підсвічування з кількома рівнями яскравості. Кнопка живлення вписана в неї, а кнопка виклику фірмового додатка NitroSense встановлена ​​серед клавіш верхнього ряду. Досить великий тачпад отримав сенсор відбитків пальців, привіт із офісного життя, так би мовити.

Що стосується портів: на лівій стороні є LAN, HDMI 2.1, два USB 3.2 Gen1 Type-A та один USB 3.2 Gen2 Type-C 1 з Thunderbolt 4 та підтримкою підзарядки. Також є роз’єм підключення блоку живлення. На правій стороні – комбінований 3,5-мм аудіо-роз’єм та порт USB 3.2 Gen1 Type-A, а також індикатори живлення та активності накопичувача з отвором для Kensington lock. Цей набір збігається з «цивільним» у серії Aspire 7.

У комплекті поставки є документація та блок живлення потужністю 135 Вт із мережним кабелем.

Обладнання

У ноутбуці встановлений процесор Intel Core i5-13420H, здатний обробляти до 12 потоків, та відеокарта NVIDIA GeForce RTX 4050, що дозволяє запускати сучасні ігри на екрані роздільною здатністю Full HD. Не розбираючи ноут, можна побачити, що система охолодження включає два вентилятори. На максимальних обертах система охолодження досить галаслива, але при офісному навантаженні пристрій працює тихо.

Intel Core i5-13240H має чотири умовно потужні ядра з підтримкою технології Hyper-Threading і вісім енергоефективних ядер. Базова частота становить 2600 МГц, але може автоматично збільшуватися до 4600 МГц по P-ядрам і до 3400 МГц по E-ядрам. Кеш-пам’ять третього рівня становить 12 МБ. Рівень TDP становить 45 Вт і може сягати 95 Вт при автоматичному прискоренні.

Встановлено дискретну відеокарту GeForce RTX 4050 у версії для ноутбуків з 2560 ядрами, 48 блоками растеризації та 80 текстурними блоками. Прискорювач працює на базовій частоті 1785 МГц із можливістю розгону до 2130 МГц. Вона має лише 6 ГБ відеопам’яті GDDR6. Стандартний рівень TGP дорівнює 60 Вт, який можна програмно збільшити до 75 Вт.

Особливістю екрану є його частота оновлення 144 Гц, що забезпечує плавний ігровий процес. Екран матовий і трохи відзеркалює предмети перед собою. Колірних охоплень недостатньо для роботи з графічним та відео контентом, але прийнятно для ігор та перегляду відео. Це саме стосується і яскравості. У стаціонарних умовах офісу чи дому, її вистачає, але за сонячної погоди читання текстів буде дещо ускладнене.

Інші характеристики включають 16 ГБ оперативної пам’яті, накопичувач об’ємом 512 ГБ, сучасні інтерфейси, веб-камеру з роздільною здатністю 720p та батарею на 57 Вт. ОЗУ, як і SSD, можна буде прокачати з часом. Для них є вільні слоти. Накопичувача менш ніж на один теребайт, вже рідко вистачить на більше, ніж дві-три гри.

Для керування ноутбуком є ​​фірмова утиліта Acer Care Center, яка надає можливість перегляду характеристик пристрою, його перевірки, оптимізації та оновлення драйверів, а також дозволяє зв’язатися зі службою підтримки. Окремо варто згадати програму NitroSense, за допомогою якої можна вибирати режим роботи ноутбука вручну або налаштовувати його під свої уподобання. NitroSense також пропонує автоматичний вибір режиму в залежності від навантаження, налаштування системи охолодження, моніторинг роботи пристрою та програм, а також перегляд детальної інформації про систему.

Ноутбук має гарну автономність при відтворенні відео, але використання офісних програм потребує більше енергії, що скорочує час автономної роботи до 4-5 годин – прийнятний результат. Офісна модель, можливо, забезпечила б трохи більше, при таких комплектуючих. Грати від батареї можна близько години-півтори, що відповідає стандарту більшості ноутбуків.

Враження

Ноутбук Acer Nitro V 15 – гарний компроміс між пристроєм для повсякденної роботи та розваг. Він відрізняється не лише стильним дизайном, а й дискретною відеокартою, що в «офісних» моделях зустрічається лише в окремих випадках.

З технічного погляду ноутбук оснащений гарним сучасним процесором і нехай базовою відеокартою GeForce RTX 4050, але достатньою для ігор на середніх налаштуваннях та невибагливих проектів у редакторах. Окремо потрібно відзначити швидкий екран із частотою оновлення 144 Гц. А ось його дещо обмежений колірний простір може бути мінусом для тих, хто працює з графічним контентом.

Хоча 512 ГБ накопичувача це за сучасними мірками небагато, але його завжди можна доповнити більш ємною моделлю. Ноутбуку вистачає сучасних інтерфейсів та достатньої кількості USB-портів для підключення периферійних пристроїв. Акумулятор забезпечує впевнених 4-5 годин автономної роботи при середній яскравості та активним бездротовим підключенням до інтернету.

Таким чином, Acer Nitro V 15 – відмінний вибір для тих, хто шукає функціональний ігровий ноутбук з хорошим співвідношенням ціни і продуктивності при компактних розмірах.

Характеристики ноутбука Acer Nitro V 15 ANV15-51-512A (NH.QNBEU.0001)

дисплей: 15,6”, 1920×1080 (16:9), 144 Гц, IPS Процесор: Intel Core i5-13240H, 12 ядер, 16 потоків, 2,6-4,6 ГГц, 45 Вт Відеоадаптери: NVIDIA GeForce RTX 4050, 6 ГБ GDDR6, 75 Вт Intel UHD Graphics Оперативна пам’ять: 16 ГБ DDR5-5200 Накопичувач: 512 ГБ PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD, SK Hynix HFS512GEJ9X110N Роз’єми: 3×USB Type-A 3.2 Gen 1

1×USB Type-C 3.2 Gen 2 (PD: 65 Вт, Thunderbolt 4, DisplayPort)

1×HDMI 2.1

Gigabit Ethernet

Аудіо комбінований 3,5 мм Веб-камера/мікрофон: 720p/так Дактилоскопічний сенсор: так Комунікації: Wi-Fi 6 802.11ax, Bluetooth 5.2 Підсвічування клавіатури: Так, біла Звук: 2 динаміки Акумулятор, блок живлення: 57,5 Вт·ч, 4-ел. Li-pol Операційна система: Windows 11 Габарити: 362×239×26,9 мм Вага: 2,11 кг Постачальник: Представництво компанії Acer в Україні Ціна комплектації: $1140

Оцінка:

+ універсальний дизайн

+ хороший дисплей

+ дактилоскопічний сенсор

+ матовий екран

-недостатнє колірне охоплення і максимальна яскравість

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Михайло Чорновий

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