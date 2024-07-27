LEGO и Epic Games выпустят 4 набора посвящённые Fortnite по цене от $15 до $10027.07.24
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Статьи & тесты
26.07.24
Тест ноутбука Acer Nitro V 15 ANV15-51-512A: народные игры
620
Игровой ноутбук Acer Nitro V 15 может успешно справится с офисными задачами и развлекать владельца контентом и играми. Посмотрим, как прошло перевоплощение на базе известного шасси
26.07.24 | 05.15
Тест ноутбука Acer Nitro V 15 ANV15-51-512A: народные игры
22.07.24 | 06.04
Обзор кармана для NVMe SSD Ugreen M2 CM642: скорость и защита
19.07.24 | 05.19
Топ TWS наушников первой половины 2024 года
17.07.24 | 19.14
ТОП зарядных станций в Украине. Какую выбрать и купить?
15.07.24 | 05.16
Обзор смартфона Oppo Reno12 Pro: возможности
10.07.24 | 16.01
Представлены смартфоны Samsung Galaxy Fold 6 и Galaxy Flip 6: что нового для 2024 года?
08.07.24 | 05.01
Обзор наушников Ugreen HiTune Max5c: Зачем Япония?
05.07.24 | 05.30
Не только Samsung Flip: 6 альтернатив смартфонов-раскладушек от Motorola, ZTE, Tecno, Oppo, Vivo и Huawei
01.07.24 | 22.50
Тест игрового ноутбука Acer Nitro 16 AN16-41-R86T: свежий
24.06.24 | 05.10
Обзор наушников Oppo Enco x3i: мечта детства
17.06.24 | 05.55
Андроид Авто и Карплей — самозагнанные в угол?
14.06.24 | 05.03
Обзор маршрутизатора ASUS RT-AX52: быстро и доступно
10.06.24 | 06.10
Обзор игровой мышки Logitech G502 X Plus: вековая или вечная?
03.06.24 | 05.02
Топ защищенных смартфонов 2024 года
27.05.24 | 05.29
Обзор монитора ASUS VG249QL3A: хорош во всем
Новости
27.07.24 | 09.18
LEGO и Epic Games выпустят 4 набора посвящённые Fortnite по цене от $15 до $100Lego игры
LEGO анонсировала четыре набора по Fortnite: боевой автобус, Ламу, бургер и Peely Bone. За автобус и Peely Bone придется заплатить 100 долларов.
26.07.24 | 19.29
Poco F6 Deadpool Limited Edition — смартфон Xiaomi приуроченный к выходу фильмаPoco Xiaomi смартфон
Xiaomi анонсировала специальную версию смартфона Poco F6 под названием Poco F6 Deadpool Limited Edition. Этот выпуск посвящен новому фильму «Дэдпул и Росомаха» (Deadpool & Wolverine).
26.07.24 | 18.13
Смартфон Nubia Z60 Ultra Leading Version получил разогнанную версию чипа Snapdragon 8 Gen 3
26.07.24 | 15.03
ChatGPT добавили в поиск. OpenAI запустила SearchGPT
26.07.24 | 13.06
YouTube будет отображать видео поверх других приложений
26.07.24 | 12.10
Наушники Xiaomi Buds 5 с ANC, защитой IP54 и поддержкой aptX Lossless стоят менее $100
26.07.24 | 11.03
Карты Apple теперь работают и в интернет-браузере
26.07.24 | 07.04
YASNO WATT+ — умный счетчик с автоматической передачей показателей и двухзонным тарифом стоит 8000 грн
26.07.24 | 06.20
Глобальный сбой 8,5 млн компьютеров из-за антивируса CrowdStrike вызвал файл обновления на 40 КБ
25.07.24 | 18.30
Браузер Google Chrome сможет сам закрывать вкладки требующие слишком много ресурсов компьютера
25.07.24 | 17.05