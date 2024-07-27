В Fortnite всегда много коллабораций, и теперь Epic Games сотрудничает с LEGO. В конце 2023 года в игре появился режим выживания, где все создано из частей конструктора. А теперь можно будет приобрести настоящий набор LEGO & Fortnite.

LEGO анонсировала четыре набора по Fortnite: боевой автобус, Ламу, бургер и Peely Bone. За автобус и Peely Bone придется заплатить 100 долларов. Лама обойдется в 40 долларов, а бургер самый дешевый — 15 долларов. На все наборы уже открыты предварительные заказы, а приобрести их можно будет с 1 октября 2024 года.