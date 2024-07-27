LEGO та Epic Games випустять 4 набори присвячені Fortnite за ціною від $15 до $10027.07.24
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Статті & тести
26.07.24
Тест ноутбука Acer Nitro V 15 ANV15-51-512A: народні ігри
280
Ігровий ноутбук Acer Nitro V 15 може успішно впоратися з офісними завданнями та розважати власника контентом та іграми. Подивимося, як пройшло перевтілення на основі відомого шасі
26.07.24 | 05.15
Тест ноутбука Acer Nitro V 15 ANV15-51-512A: народні ігри
22.07.24 | 06.04
Огляд кишені для NVMe SSD Ugreen M2 CM642: швидкість та захист
19.07.24 | 05.19
Топ TWS навушників першої половини 2024 року
17.07.24 | 19.24
ТОП зарядних станцій в Україні. Яку вибрати та купити?
15.07.24 | 05.16
Огляд смартфона Oppo Reno12 Pro: можливості
10.07.24 | 16.01
Представлені смартфони Samsung Galaxy Fold 6 та Galaxy Flip 6: що нового для 2024 року?
08.07.24 | 05.01
Огляд навушників Ugreen HiTune Max5c: Навіщо Японія?
05.07.24 | 05.30
Не тільки Samsung Flip: 6 альтернатив смартфонів-розкладачок від Motorola, ZTE, Tecno, Oppo, Vivo та Huawei
01.07.24 | 22.56
Тест ігрового ноутбука Acer Nitro 16 AN16-41-R86T: свіжий
24.06.24 | 05.10
Огляд навушників Oppo Enco x3i: хлопчача мрія
17.06.24 | 06.09
Android Auto та Apple CarPlay- загнані в кут?
14.06.24 | 05.20
Огляд маршрутизатора ASUS RT-AX52: швидко та доступно
10.06.24 | 06.23
Огляд ігрової мишки Logitech G502 X Plus: вікова чи вічна?
03.06.24 | 05.26
Топ захищених смартфонів 2024 року
27.05.24 | 05.46
Огляд монітора ASUS VG249QL3A: гарний у всьому
Новини
27.07.24 | 09.18
LEGO та Epic Games випустять 4 набори присвячені Fortnite за ціною від $15 до $100Lego ігри
LEGO анонсувала чотири набори по Fortnite: бойовий автобус, Ламу, Бургер та Peely Bone. За автобус та Peely Bone доведеться заплатити 100 доларів.
26.07.24 | 19.29
Poco F6 Deadpool Limited Edition – смартфон Xiaomi приурочений до виходу фільмуPoco Xiaomi смартфон
Xiaomi анонсувала спеціальну версію смартфона Poco F6 за назвою Poco F6 Deadpool Limited Edition. Цей випуск присвячений новому фільму “Дедпул і Росомаха” (Deadpool & Wolverine).
26.07.24 | 18.13
Смартфон Nubia Z60 Ultra Leading Version отримав розігнану версію чіпа Snapdragon 8 Gen 3
26.07.24 | 13.06
YouTube відображатиме відео поверх інших програм
26.07.24 | 12.10
Навушники Xiaomi Buds 5 з ANC, захистом IP54 та підтримкою aptX Lossless коштують менше $100
26.07.24 | 11.03
Карти Apple тепер працюють і в інтернет-браузері
26.07.24 | 08.08
У Samsung розповіли чому Google Messages замінять Samsung Messages
26.07.24 | 07.04
YASNO WATT+ – розумний лічильник з автоматичною передачею показників та двозонним тарифом коштує 8000 грн
26.07.24 | 06.20
Глобальний збій 8,5 млн комп’ютерів через антивірус CrowdStrike викликав файл оновлення на 40 КБ
25.07.24 | 18.30
Браузер Google Chrome зможе сам закривати вкладки, що вимагають надто багато ресурсів комп’ютера.
25.07.24 | 17.05