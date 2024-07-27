У Fortnite завжди багато колаборацій і тепер Epic Games співпрацює з LEGO. Наприкінці 2023 року у грі з’явився режим виживання, де все створено із частин конструктора. А тепер можна буде придбати справжній набір LEGO & Fortnite.

LEGO анонсувала чотири набори по Fortnite: бойовий автобус, Ламу, Бургер та Peely Bone. За автобус та Peely Bone доведеться заплатити 100 доларів. Лама коштуватиме 40 доларів, а бургер найдешевший – 15 доларів. На всі набори вже відкрито попередні замовлення, а придбати їх можна буде з 1 жовтня 2024 року.