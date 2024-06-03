Топ защищенных смартфонов 2024 года

Купить защищенный смартфон кажется делом простым. Моделей как от известных, так и малопопулярных брендов достаточно много. Стоимость также разнится кардинально, при этом более дорогие модели как правило дороже за счет более производительных комплектующих. Защита остается часто прежней.

Прежде чем составить рейтинг защищённых смартфонов, ответим главные критерии. Есть два типа защиты – от влаги и пыли (IP или Ingress Protection) и от ударов (MIL-STD). При этом каждый имеет много градаций, техник оценки и тестирования производителями.

Указанная степень защиты может быть определена только после проведения специальных испытаний воздействием пылью или водой с разной степенью интенсивности. Поэтому заявленные значения не всегда могут совпадать с фактическими.

В агрегаторах устройств уже можно найти два отдельных фильтра – пылевлагозащитные смартфоны и противоударные. Это хорошо и важно для удобства выбора, потому как часто флагманские модели «гражданских» смартфонов как раз таки не боятся пыли и воды.

Мы будем подбирать среди смартфонов, потому что выбрать противоударный телефон довольно просто. Они одинаковы и там стоит принимать решение о покупке либо сугубо по цене, либо по бренду. Модели в этом рейтинге выпущены в конце 2023 – в течении 2024 года. Если стоит задача купить самый дешевый защищенный смартфон, то такие модели буду выпущены 1-2 года назад, их также есть много на рынке.

Этот материал составлен нашими редакторами. Никто из вендоров или магазинов не спонсировал его и не принимал непосредственное участие в составлении рейтинга. Надеемся, что это временно:)

Защищенный смартфон за 5 000 грн

Бюджетный сегмент как обычно самый насыщенный. Дешевых защищённых смартфонов много и между собой они если и отличаются номинально разными процессорами, по факту это бюджетные модели в корпусе из резины, пластика и металла.

Hotwav T7 текущего 2024 года имеет MediaTek MT8788, 4 + 128 ГБ памяти, Android 13, тройную основную камеру, две SIM-карты и экран 6,52 дюймов. Примечательно что будучи самым доступным, у него достаточно памяти и свежий Андроид. DOOGEE S41 Pro конца 2023 года имеет MediaTek Helio A22, 4 + 64 ГБ памяти, Android 12, тройную основную камеру, две SIM-карты и экран 5,5 дюймов. Blackview BV4800 2024 года имеет MediaTek Helio A22, 3 + 64 ГБ памяти, Android 13, тройную основную камеру, две SIM-карты и экран 6,56 дюймов.

Защищенный смартфон до 10 000 грн

Здесь встречаем достаточно неплохие модели с современными процессорами Медиатек, сотнями мегапикселей в камерах и симпатичными дизайнами корпусов.

Oukitel IIIF150 B2 Pro сс ярким задником имеет MediaTek Helio G99, 12 + 256 ГБ памяти, Android 13, тройную основную камеру, две SIM-карты и экран 6,8 дюймов. Из примечательного – аккумулятор на 10 000 мАчас. Blackview BV9300 Pro в симпатичном дизайне имеет MediaTek Helio G99, 12 + 256 ГБ памяти, Android 13, тройную основную камеру, две SIM-карты и экран 6,7 дюймов. У него чуть меньше основной модуль камеры, но в целом модели похожи. Ulefone Armor 17 Pro выглядит как классический толстенький смартфон. Он имеет MediaTek Helio G99, 12 + 256 ГБ памяти, Android 13, тройную основную камеру, две SIM-карты и экран 6,58 дюймов. Аккумулятор не очень большой по меркам таких моделей.

Защищенный смартфон до 20 000 грн

Ulefone Power Armor 18T Ultra имеет тепловизор. Установлен MediaTek Dimensity 7050, 12 + 512 ГБ памяти, Android 13, тройная основная камера, две SIM-карты и экран 6,58 дюймов. Аккумулятор не очень большой по меркам таких моделей. С тепликом также есть модель Blackview BL9000 Pro этого года за примерно 17 000 грн. Unihertz Tank 3. Не встречали танк два и танк три, но его фишкой стал аккумулятор аж на 23800 мАчас. Так что это скорее павербанка со смартфоном. У него MediaTek Dimensity 8200, 16 + 512 ГБ памяти, Android 13, тройная основная камера, две SIM-карты и экран 6,79 дюймов Gigaset GX6 еще более цивильный чем Ulefone из предыдущего сегмента. У него MediaTek Dimensity 900 5G, 6 + 128 ГБ памяти, Android 12, тройная основная камера, две SIM-карты и экран 6,6 дюймов. Он хотя и компактный при заявленной защите, доверия не вызывает, но других свежих моделей для этой цены нет. Хотя есть пяток моделей смартфонов AGM середины 2023 года, среди которых можно что-то выбрать.

Немного теории

Про степень защиты IP

Первая цифра (от 0 до 6) обозначает степень защиты от проникновения внутрь электротехнического изделия посторонних предметов и пыли:

0 — защиты нет. Допустимое применение: в корпусах.

1 — защита от твердых частиц размером от 50 мм. Допустимое применение: в закрытых помещениях (доступ в которые разрешается только уполномоченным и обученным лицам).

2 — защита от твердых частиц размером от 12 мм. Допустимое применение: в обычных помещениях.

3 — защита от частиц размером от 2,5 мм. Допустимое применение: в обычных помещениях.

4 — защита от частиц размером от 1 мм. Допустимое применение: в обычных помещениях.

5 — частичная защита от пыли. Допустимое применение: в изредка пыльных помещениях.

6 — полная защита от пыли. Допустимое применение: в постоянно пыльных помещениях.

Вторая цифра (от 0 до 8) показывает стойкость (степень защиты) к проникновению жидкости внутрь электротехнического изделия. Чем больше цифра – тем выше защита:

0 — защиты нет. Допустимое применение: в сухих помещениях.

1 — от вертикально падающих капель. Допустимое применение: во влажных помещениях с устройством в заданном вертикальном положении.

2 — от капель воды, падающих под углом 15°. Допустимое применение: во влажных помещениях.

3 — от наклонно падающих брызг, угол наклона до 60°. Допустимое применение: места, подвергающиеся дождю, но не струям снизу.

4 — от брызг. Допустимое применение: места, подвергающиеся дождю и струям (например, станция с прохождением транспортных средств).

5 — от водяных струй. Допустимое применение: в местах, подвергающихся мойке струями воды средней мощности.

6 — от мощных водяных струй. Допустимое применение: в местах, подвергающихся энергичной мойке и штормам (например, на пирсах).

7 — от временного погружения в воду. Допустимое применение: во временно затопляемых или надолго оказывающихся под снегом местах.

8 — от продолжительного погружения в воду.

Про сертификат MIL- STD

Военный стандарт (MIL-STD) был установлен после Второй мировой войны для обеспечения единообразных требований и обеспечения оперативной совместимости для вооруженных сил и вторичных отраслей промышленности.

Министерство обороны США разработало стандарты и требования к испытаниям согласно MIL-STD. Если устройство проходит тестирование, оно сертифицируется по стандарту MIL-STD. Однако многие продукты, заявленные как сертифицированные по стандарту MIL-STD, не прошли это тщательное тестирование. Лучший способ узнать наверняка — спросить о методах тестирования и результатах.

Сертификат MIL-STD-810H это другой класс оценки, который подразумевает, что продукт прошел испытания в условиях окружающей среды. Экстремальные температуры, влажность, пыль и удары — лишь некоторые из почти 30 факторов тестирования.

Сертификат MIL-STD-461G ориентирован на электромагнитную совместимость, поскольку обнаружение электромагнитных помех или ложных сигналов может иметь решающее значение для безопасности или секретности связи в определенных отраслях.

Таким образом становится понятно, что MIL-STD более серьезная оценка и если устройство имеет маркировку с ней, то вероятно прошло ряд испытаний. Вопросом лишь останется какие именно из десятков тестов и насколько честно заявлено их прохождение.

Михаил Черновой

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