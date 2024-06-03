Топ захищених смартфонів 2024 року

Купити захищений смартфон здається справою простою. Моделей як від відомих, так і малопопулярних брендів багато. Вартість також різниться кардинально, при цьому дорожчі моделі зазвичай дорожчі за рахунок більш продуктивних комплектуючих. Захист залишається часто колишнім.

Перед тим, як скласти рейтинг захищених смартфонів, відповімо головні критерії. Є два типи захисту – від вологи та пилу (IP або Ingress Protection) та від ударів (MIL-STD). При цьому кожен має багато градацій, технік оцінки та тестування виробниками.

Зазначений ступінь захисту може бути визначений лише після проведення спеціальних випробувань впливом пилом або водою з різним ступенем інтенсивності. Тому заявлені значення який завжди можуть збігатися з фактичними.

В агрегаторах пристроїв вже можна знайти два окремі фільтри – пиловологозахистні смартфони та протиударні. Це добре і важливо для зручності вибору, тому що часто флагманські моделі «цивільних» смартфонів якраз не бояться пилу і води.

Ми підбиратимемо серед смартфонів, тому що вибрати протиударний телефон досить просто. Вони однакові і там варто приймати рішення про купівлю або за ціною, або за брендом. Моделі у цьому рейтингу випущені наприкінці 2023 – на протязі 2024 року. Якщо стоїть завдання купити найдешевший захищений смартфон, то такі моделі будуть випущені 1-2 роки тому, їх також є багато на ринку.

Цей матеріал складено нашими редакторами. Ніхто з вендорів чи магазинів не спонсорував його та не брав безпосередньої участі у складанні рейтингу. Сподіваємось, що це тимчасово:)

Захищений смартфон за 5 000 грн

Бюджетний сегмент як зазвичай найнасиченіший. Дешевих захищених смартфонів багато і між собою вони якщо й відрізняються номінально різними процесорами, за фактом це бюджетні моделі в корпусі з гуми, пластику та металу.

Hotwav T7 поточного 2024 має MediaTek MT8788, 4 + 128 ГБ пам’яті, Android 13, потрійну основну камеру, дві SIM-карти і екран 6,52 дюймів. Примітно, що будучи найдоступнішим, у нього достатньо пам’яті та свіжий Андроїд. DOOGEE S41 Pro кінця 2023 має MediaTek Helio A22, 4 + 64 ГБ пам’яті, Android 12, потрійну основну камеру, дві SIM-карти і екран 5,5 дюймів. Blackview BV4800 2024 має MediaTek Helio A22, 3 + 64 ГБ пам’яті, Android 13, потрійну основну камеру, дві SIM-карти і екран 6,56 дюймів.

Захищені смартфони до 10 000 грн

Тут зустрічаємо досить непогані моделі із сучасними процесорами Медіатек, сотнями мегапікселів у камерах та симпатичними дизайнами корпусів.

Oukitel IIIF150 B2 Pro з яскравим задником має MediaTek Helio G99, 12 + 256 ГБ пам’яті, Android 13, потрійну основну камеру, дві SIM-карти та екран 6,8 дюймів. З примітного – акумулятор на 10 000 мАгод. Blackview BV9300 Pro у симпатичному дизайні має MediaTek Helio G99, 12 + 256 ГБ пам’яті, Android 13, потрійну основну камеру, дві SIM-карти та екран 6,7 дюймів. У нього трохи менше основний модуль камери, але загалом моделі схожі. Ulefone Armor 17 Pro виглядає як класичний товстенький смартфон. Він має MediaTek Helio G99, 12+256 ГБ пам’яті, Android 13, потрійну основну камеру, дві SIM-карти і екран 6,58 дюймів. Акумулятор невеликий за мірками таких моделей.

Протиударний смартфон за 20 000 грн

Ulefone Power Armor 18T Ultra має тепловізор. Встановлений MediaTek Dimensity 7050, 12+512 ГБ пам’яті, Android 13, потрійна основна камера, дві SIM-карти та екран 6,58 дюймів. Акумулятор невеликий за мірками таких моделей. З тепликом також є модель. Blackview BL9000 Pro цього року за приблизно 17 000 грн. Unihertz Tank 3. Не зустрічали танк два і танк три, але його фішкою став акумулятор аж на 23800 мАгод. Тож це швидше павербанк зі смартфоном. У нього MediaTek Dimensity 8200, 16+512 ГБ пам’яті, Android 13, потрійна основна камера, дві SIM-карти та екран 6,79 дюймів Gigaset GX6 є ще більш цивільним ніж Ulefone з попереднього сегменту. У нього MediaTek Dimensity 900 5G, 6+128 ГБ пам’яті, Android 12, потрійна основна камера, дві SIM-карти та екран 6,6 дюймів. Він хоч і компактний при заявленому захисті, довіри не викликає, але інших нових моделей для цієї ціни немає. Хоча є п’ять моделей смартфонів AGM середини 2023 року, серед яких можна щось вибрати.

Трохи теорії

Про ступінь захисту IP

Перша цифра (від 0 до 6) позначає ступінь захисту від проникнення всередину електротехнічного виробу сторонніх предметів та пилу:

0 – захисту немає. Допустиме застосування: в корпусах.

1 – захист від твердих частинок розміром від 50 мм. Допустиме застосування: у закритих приміщеннях (доступ до яких дозволяється лише уповноваженим та навченим особам).

2 – захист від твердих частинок розміром від 12 мм. Допустиме застосування: у звичайних приміщеннях.

3 – захист від частинок розміром від 2,5 мм. Допустиме застосування: у звичайних приміщеннях.

4 – захист від частинок розміром від 1 мм. Допустиме застосування: у звичайних приміщеннях.

5 – частковий захист від пилу. Допустиме застосування: в зрідка запорошених приміщеннях.

6 – повний захист від пилу. Допустиме застосування: у постійно запорошених приміщеннях.

Друга цифра (від 0 до 8) показує стійкість (ступінь захисту) проникнення рідини всередину електротехнічного виробу. Чим більша цифра – тим вищий захист:

0 – захисту немає. Допустиме застосування: у сухих приміщеннях.

1 – від крапель, що вертикально падають. Допустиме застосування: у вологих приміщеннях з пристроєм у заданому вертикальному положенні.

2 – від крапель води, що падають під кутом 15 °. Допустиме застосування: у вологих приміщеннях.

3 – від бризок, що похило падають, кут нахилу до 60°. Допустиме застосування: місця, що піддаються дощу, але не струменям знизу.

4 – від бризок. Допустиме застосування: місця, що піддаються дощу та струменям (наприклад, станція з проходженням транспортних засобів).

5 – від водяних струменів. Допустиме застосування: у місцях, що піддаються миття струменями води середньої потужності.

6 – від потужних водяних струменів. Допустиме застосування: у місцях, що зазнають енергійного миття та шторм (наприклад, на пірсах).

7 – від тимчасового занурення у воду. Допустиме застосування: у місцях, що тимчасово затоплюються або надовго опиняються під снігом.

8 – від тривалого занурення у воду.

Про сертифікат MIL-STD

Військовий стандарт (MIL-STD) було встановлено після Другої світової війни для забезпечення однакових вимог та забезпечення оперативної сумісності для збройних сил та вторинних галузей промисловості.

Міністерство оборони США розробило стандарти та вимоги до випробувань згідно з MIL-STD. Якщо пристрій проходить тестування, він сертифікується за стандартом MIL-STD. Однак багато продуктів, заявлених як сертифіковані за стандартом MIL-STD, не пройшли це ретельне тестування. Найкращий спосіб дізнатися напевно – запитати про методи тестування та результати.

Сертифікат MIL-STD-810H – це інший клас оцінки, який передбачає, що продукт пройшов випробування в умовах навколишнього середовища. Екстремальні температури, вологість, пил та удари – лише деякі з майже 30 факторів тестування.

Сертифікат MIL-STD-461G орієнтований на електромагнітну сумісність, оскільки виявлення електромагнітних перешкод або хибних сигналів може мати вирішальне значення для безпеки чи секретності зв’язку в певних галузях.

Таким чином стає зрозуміло, що MIL-STD серйозніша оцінка і якщо пристрій має маркування з ним, то ймовірно пройшло ряд випробувань. Питанням лише залишиться якісь саме з десятків тестів і наскільки чесно заявлено їх проходження.

Михайло Чорновий

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