Смартфон Oppo A40m за 8500 грн має захист військового класу MIL-STD 810H та IP5407.11.24
В Україні стартували продажі нового бюджетного смартфону Oppo A40m, який пропонує захист від ударів та вологи. Корпус пристрою виконаний з подвійним загартованим склом, що забезпечує його стійкість до падінь та ударів, підтверджену сертифікатом MIL-STD 810H. Смартфон також має ступінь захисту IP54, що дозволяє використовувати його під дощем та мокрими руками.
Oppo A40m оснащений 6,67-дюймовим LCD-дисплеєм з роздільною здатністю 1604×720 пікселів і частотою оновлення 90 Гц, яскравість досягає 1000 нит. Працює смартфон на платформі Snapdragon 6s 4G Gen1, має 8 ГБ оперативної та 256 ГБ вбудованої пам’яті. Основна камера – 50 МП, а фронтальна – 5 МП, вбудована у круглий виріз дисплея. Пристрій оснащений акумулятором ємністю 5100 мАг за допомогою швидкої зарядки SUPERVOOC 45 Вт, що дозволяє зарядити його на 50% за 30 хвилин.
Виробник стверджує, що після 1600 циклів заряджання акумулятор зберігає до 80% своєї ємності, що продовжує термін служби пристрою. Смартфон важить 186 г і вже доступний в Україні в кольорі «Чорний іскристий» за ціною 8499 грн.
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Смартфон Oppo A40m за 8500 грн має захист військового класу MIL-STD 810H та IP54Oppo Андроід захист смартфон
Oppo A40m оснащений 6,67-дюймовим LCD-дисплеєм з роздільною здатністю 1604×720 пікселів і частотою оновлення 90 Гц, яскравість досягає 1000 нит.
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