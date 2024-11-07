Смартфон Oppo A40m за 8500 грн имеет защиту военного класса MIL-STD 810H и IP54

В Украине стартовали продажи нового бюджетного смартфона Oppo A40m, который предлагает защиту от ударов и влаги. Корпус устройства выполнен с двойным закаленным стеклом, что обеспечивает его устойчивость к падениям и ударам, подтвержденную сертификатом MIL-STD 810H. Смартфон также имеет степень защиты IP54, что позволяет использовать его под дождем и мокрыми руками.

Oppo A40m оснащен 6,67-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением 1604×720 пикселей и частотой обновления 90 Гц, яркость достигает 1000 нит. Работает смартфон на платформе Snapdragon 6s 4G Gen1, имеет 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти. Основная камера — 50 МП, а фронтальная — 5 МП, встроенная в круглый вырез дисплея. Устройство оснащено аккумулятором емкостью 5100 мАч с поддержкой быстрой зарядки SUPERVOOC 45 Вт, что позволяет зарядить его на 50% за 30 минут.

Производитель утверждает, что после 1 600 циклов зарядки аккумулятор сохраняет до 80% своей емкости, что продлевает срок службы устройства. Смартфон весит 186 г и уже доступен в Украине в цвете «Искрящийся Черный» по цене 8499 грн.