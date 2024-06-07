Захищений смартфон Blackview Oscal Pilot 2 отримав 2 екрани, 2 ліхтарики та акумулятор 8800 мАг

Компанія Blackview представила новий смартфон Oscal Pilot 2, який призначений для використання в складних умовах. Oscal Pilot 2 оснащений двома екранами: основний 6,5-дюймовий дисплей із частотою оновлення 120 Гц та роздільною здатністю 1080 x 2400 пікселів, а також додатковий круглий 1,3-дюймовий екран на задній панелі для зручного перегляду повідомлень.

Екран захищений склом Corning Gorilla Glass 5.

Смартфон працює на чіпсеті MediaTek Helio G99, який забезпечує достатню потужність, хоч і не підтримує 5G. Пристрій оснащений 8 ГБ оперативної пам’яті та 256 ГБ вбудованої пам’яті з можливістю розширення за допомогою карти пам’яті.

Oscal Pilot 2 має ємний акумулятор на 8800 мАг, який підтримує швидку зарядку потужністю до 45 Вт. Основна камера отримала роздільну здатність 50 Мп з датчиком Samsung Isocell GN5, додатково є надширококутна камера. Вбудований світлодіодний ліхтарик має яскравість 170 люмен і дальність дії 18 метрів.

Смартфон важить 368 г, його товщина становить 17 мм. Пристрій витримує занурення під воду та падіння з висоти 1,2 метра, а також здатне працювати у широкому діапазоні температур від -20ºC до 60ºC.

Blackview Oscal Pilot 2 доступний у трьох колірних варіантах: помаранчевому, чорному та зеленому за ціною $279,99.