Защищенный смартфон Blackview Oscal Pilot 2 получил 2 экрана, 2 фонарика и аккумулятор 8800 мАч

Компания Blackview представила новый смартфон Oscal Pilot 2, предназначенный для использования в сложных условиях. Oscal Pilot 2 оснащен двумя экранами: основной 6,5-дюймовый дисплей с частотой обновления 120 Гц и разрешением 1080 x 2400 пикселей, а также дополнительный круглый 1,3-дюймовый экран на задней панели для удобного просмотра уведомлений. Экран защищен стеклом Corning Gorilla Glass 5. Смартфон работает на чипсете MediaTek Helio G99, который обеспечивает достаточную мощность, хотя и не поддерживает 5G. Устройство оснащено 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти, с возможностью расширения с помощью карты памяти.

Oscal Pilot 2 имеет емкий аккумулятор на 8 800 мАч, который поддерживает быструю зарядку мощностью до 45 Вт. Основная камера получила разрешение 50 Мп с датчиком Samsung Isocell GN5, дополнительно имеется сверхширокоугольная камера. Встроенный светодиодный фонарик обладает яркостью 170 люмен и дальностью действия 18 метров.

Смартфон весит 368 грамм, его толщина составляет 17 мм. Устройство выдерживает погружение под воду и падение с высоты 1,2 метра, а также способно работать в широком диапазоне температур от -20ºC до 60ºC.

Blackview Oscal Pilot 2 доступен в трех цветовых вариантах: оранжевом, черном и зеленом по цене $279,99.