Защищенный смартфон Blackview Oscal Pilot 2 получил 2 экрана, 2 фонарика и аккумулятор 8800 мАч07.06.24
Oscal Pilot 2 имеет емкий аккумулятор на 8 800 мАч, который поддерживает быструю зарядку мощностью до 45 Вт. Основная камера получила разрешение 50 Мп с датчиком Samsung Isocell GN5, дополнительно имеется сверхширокоугольная камера. Встроенный светодиодный фонарик обладает яркостью 170 люмен и дальностью действия 18 метров.
Смартфон весит 368 грамм, его толщина составляет 17 мм. Устройство выдерживает погружение под воду и падение с высоты 1,2 метра, а также способно работать в широком диапазоне температур от -20ºC до 60ºC.
Blackview Oscal Pilot 2 доступен в трех цветовых вариантах: оранжевом, черном и зеленом по цене $279,99.
Топ защищенных смартфонов 2024 года
Купить защищенный смартфон кажется делом простым. Однако помимо большого выбора моделей, есть и разнообразие маркировок защищенных устройств. Чаще всего цена намекает на уровень защиты устройства, но бывают нюансы
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Защищенный смартфон Blackview Oscal Pilot 2 получил 2 экрана, 2 фонарика и аккумулятор 8800 мАчзащита смартфон
Смартфон Blackview Oscal Pilot 2 работает на чипсете MediaTek Helio G99, который обеспечивает достаточную мощность, хотя и не поддерживает 5G.
В Google Keep для Android можно будет менять размер окон заметокGoogle Андроид обновление приложения
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