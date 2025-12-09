Захищений смартфон Doogee V Max LR оснащений акумулятором 20 500 мАг

Китайська компанія Doogee представила на глобальному ринку новий захищений смартфон V Max LR, що продовжує лінійку “невбивних” пристроїв бренду, поєднуючи високі технічні характеристики з доступною ціною.

Doogee V Max LR орієнтовано користувачів, діяльність яких пов’язані з екстремальними умовами, і навіть на любителів активного відпочинку. Корпус смартфона виконаний з алюмінієвого сплаву з посиленими гранями та герметичними роз’ємами та відповідає стандартам захисту IP68, IP69K та військовому протоколу MIL‑STD‑810H, що забезпечує стійкість до пилу, води та ударів. Пристрій здатний працювати в діапазоні температур від -20 до +55 градусів.

Смартфон оснащений 6,58-дюймовим IPS-дисплеєм з роздільною здатністю FHD+ та частотою оновлення 120 Гц. За продуктивність відповідає процесор MediaTek Dimensity 7300, а обсяг оперативної пам’яті складає 16 ГБ із можливістю розширення до 32 ГБ. Вбудоване сховище – 512 ГБ із підтримкою карт microSD. Акумулятор ємністю 20 500 мАч забезпечує кілька днів автономної роботи та підтримує швидку зарядку потужністю 45 Вт та зворотну зарядку на 10 Вт.

Основна камера отримала сенсор на 200 Мп, додатково передбачений модуль нічного бачення 20 Мп, а фронтальна камера має роздільну здатність 32 Мп. Важливою особливістю пристрою став вбудований лазерний далекомір з діапазоном до 40 метрів і точністю ±3-15 мм, що дозволяє вимірювати довжину, площу та об’єм безпосередньо зі смартфона. Крім того, V Max LR оснащений подвійним кемпінговим ліхтарем з яскравістю 1200 люмен та режимами Normal, Flash та SOS.

Смартфон Дуги V Max LR працює під керуванням Android 15 та підтримує сучасні бездротові стандарти, включаючи NFC, Bluetooth 5 та 5G. Для перших покупців Doogee V Max LR доступний за ціною $580.