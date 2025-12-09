 

Захищений смартфон Doogee V Max LR оснащений акумулятором 20 500 мАг

09.12.25

Doogee V Max LR

 

Китайська компанія Doogee представила на глобальному ринку новий захищений смартфон V Max LR, що продовжує лінійку “невбивних” пристроїв бренду, поєднуючи високі технічні характеристики з доступною ціною.

 

Doogee V Max LR орієнтовано користувачів, діяльність яких пов’язані з екстремальними умовами, і навіть на любителів активного відпочинку. Корпус смартфона виконаний з алюмінієвого сплаву з посиленими гранями та герметичними роз’ємами та відповідає стандартам захисту IP68, IP69K та військовому протоколу MIL‑STD‑810H, що забезпечує стійкість до пилу, води та ударів. Пристрій здатний працювати в діапазоні температур від -20 до +55 градусів.

 

Смартфон оснащений 6,58-дюймовим IPS-дисплеєм з роздільною здатністю FHD+ та частотою оновлення 120 Гц. За продуктивність відповідає процесор MediaTek Dimensity 7300, а обсяг оперативної пам’яті складає 16 ГБ із можливістю розширення до 32 ГБ. Вбудоване сховище – 512 ГБ із підтримкою карт microSD. Акумулятор ємністю 20 500 мАч забезпечує кілька днів автономної роботи та підтримує швидку зарядку потужністю 45 Вт та зворотну зарядку на 10 Вт.

 

Doogee V Max LR

 

Основна камера отримала сенсор на 200 Мп, додатково передбачений модуль нічного бачення 20 Мп, а фронтальна камера має роздільну здатність 32 Мп. Важливою особливістю пристрою став вбудований лазерний далекомір з діапазоном до 40 метрів і точністю ±3-15 мм, що дозволяє вимірювати довжину, площу та об’єм безпосередньо зі смартфона. Крім того, V Max LR оснащений подвійним кемпінговим ліхтарем з яскравістю 1200 люмен та режимами Normal, Flash та SOS.

 

Смартфон Дуги V Max LR працює під керуванням Android 15 та підтримує сучасні бездротові стандарти, включаючи NFC, Bluetooth 5 та 5G. Для перших покупців Doogee V Max LR доступний за ціною $580.


