Защищенный смартфон Doogee V Max LR оснащен аккумулятором 20 500 мАч

Китайская компания Doogee представила на глобальном рынке новый защищенный смартфон V Max LR, продолжающий линейку «неубиваемых» устройств бренда, сочетая высокие технические характеристики с доступной ценой.

Doogee V Max LR ориентирован на пользователей, деятельность которых связана с экстремальными условиями, а также на любителей активного отдыха. Корпус смартфона выполнен из алюминиевого сплава с усиленными гранями и герметичными разъемами и отвечает стандартам защиты IP68, IP69K и военному протоколу MIL‑STD‑810H, что обеспечивает устойчивость к пыли, воде и ударам. Устройство способно работать в диапазоне температур от –20 до +55 градусов.

Смартфон оснащен 6,58-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц. За производительность отвечает процессор MediaTek Dimensity 7300, а объем оперативной памяти составляет 16 ГБ с возможностью расширения до 32 ГБ. Встроенное хранилище – 512 ГБ с поддержкой карт microSD. Аккумулятор емкостью 20 500 мАч обеспечивает несколько дней автономной работы и поддерживает быструю зарядку мощностью 45 Вт и обратную зарядку на 10 Вт.

Основная камера получила сенсор на 200 Мп, дополнительно предусмотренный модуль ночного видения 20 Мп, а фронтальная камера имеет разрешение 32 Мп. Важной особенностью устройства стал встроенный лазерный дальномер с диапазоном до 40 метров и точностью ±3–15 мм, позволяющий измерять длину, площадь и объем непосредственно со смартфона. Кроме того, V Max LR оснащен двойным кемпинговым фонарем с яркостью 1200 люмен и режимами Normal, Flash и SOS.

Смартфон Дуги V Max LR работает под управлением Android 15 и поддерживает современные беспроводные стандарты, включая NFC, Bluetooth 5 и 5G. Для первых покупателей Doogee V Max LR доступен по цене $580.