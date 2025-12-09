 

Защищенный смартфон Doogee V Max LR оснащен аккумулятором 20 500 мАч

09.12.25

Doogee V Max LR

 

Китайская компания Doogee представила на глобальном рынке новый защищенный смартфон V Max LR, продолжающий линейку «неубиваемых» устройств бренда, сочетая высокие технические характеристики с доступной ценой.

 

Doogee V Max LR ориентирован на пользователей, деятельность которых связана с экстремальными условиями, а также на любителей активного отдыха. Корпус смартфона выполнен из алюминиевого сплава с усиленными гранями и герметичными разъемами и отвечает стандартам защиты IP68, IP69K и военному протоколу MIL‑STD‑810H, что обеспечивает устойчивость к пыли, воде и ударам. Устройство способно работать в диапазоне температур от –20 до +55 градусов.

 

Смартфон оснащен 6,58-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц. За производительность отвечает процессор MediaTek Dimensity 7300, а объем оперативной памяти составляет 16 ГБ с возможностью расширения до 32 ГБ. Встроенное хранилище – 512 ГБ с поддержкой карт microSD. Аккумулятор емкостью 20 500 мАч обеспечивает несколько дней автономной работы и поддерживает быструю зарядку мощностью 45 Вт и обратную зарядку на 10 Вт.

 

Doogee V Max LR

 

Основная камера получила сенсор на 200 Мп, дополнительно предусмотренный модуль ночного видения 20 Мп, а фронтальная камера имеет разрешение 32 Мп. Важной особенностью устройства стал встроенный лазерный дальномер с диапазоном до 40 метров и точностью ±3–15 мм, позволяющий измерять длину, площадь и объем непосредственно со смартфона. Кроме того, V Max LR оснащен двойным кемпинговым фонарем с яркостью 1200 люмен и режимами Normal, Flash и SOS.

 

Смартфон Дуги V Max LR работает под управлением Android 15 и поддерживает современные беспроводные стандарты, включая NFC, Bluetooth 5 и 5G. Для первых покупателей Doogee V Max LR доступен по цене $580.


Не пропустите интересное!

Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!

Мы в Facebook Мы в Instagram Мы в Telegram

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *





Статьи & тестыArticles
03.11.25
Обзор смартфона Oppo A6 Pro: амбициозный
views
565
comments 0
Oppo A6 Pro (CPH2799)

Новый смартфон Oppo A6 Pro — телефон среднего уровня с функциональностью смартфонов премиум-класса. Производитель наделил его множеством характеристик, присущих более дорогим телефонам. Но не обошлось и без компромиссов. Как именно сбалансирован Oppo A6 Pro – расскажем в обзоре.

25.11.25
Лучшие Bluetooth колонки. Подборка моделей в разных ценовых сегментах
views
132
comments 0
Sony SRS-XP500

Портативная колонка давно перестала быть просто аксессуаром для смартфона или ноутбука. Она стала инструментом для создания атмосферы – от камерной встречи до масштабной вечеринки.

25.11.25 | 05.02
Лучшие Bluetooth колонки. Подборка моделей в разных ценовых сегментах
24.11.25 | 05.25
Лучшие OLED мониторы в диагоналях 27-49 дюймов
23.11.25 | 06.17
Зарядные станции для любых задач — от смартфона до крупной бытовой техники
22.11.25 | 05.38
Черная пятница – как покупать и экономить
21.11.25 | 05.04
Топ-5 мощных повербанков от 20000 до 50000 mAh для блекаутов и не только!
20.11.25 | 05.10
Не ошибись! Какой смарт-телевизор купить в этом году
19.11.25 | 05.44
Обзор Bluetooth наушников OPPO Enco X3s: цепкие
18.11.25 | 05.35
Вместо iPhone и Samsung. Флагманы Vivo, OnePlus, Oppo 2025 года
17.11.25 | 05.30
Топ игровых клавиатур – рейтинг флагманов механического гейминга
16.11.25 | 05.45
Лучше iPhone 17? Сравнение 5 Android-смартфонов этого года
15.11.25 | 06.10
Альтернатива Apple Watch — часы Xiaomi, Samsung, Garmin и другие
14.11.25 | 06.30
Лучшие средние смартфоны — интересные рейтинги
13.11.25 | 07.05
Лучшие мониторы 27, 32 и 34 дюйма – выбор для игр или работы
12.11.25 | 23.00
Какой смартфон Xiaomi купить — линейки Xiaomi 2025
11.11.25 | 06.11
Мыши Logitech: обзор 6 лучших моделей

НовостиNews
09.12.25 | 16.16
Защищенный смартфон Doogee V Max LR оснащен аккумулятором 20 500 мАч  
Doogee V Max LR

Смартфон Doogee V Max LR оснащен 6,58-дюймовым IPS-дисплеем с частотой обновления 120 Гц. Установлен процессор MediaTek Dimensity 7300

09.12.25 | 13.09
Amazon анонсировала новые электронные книги Kindle Scribe и первый цветной Kindle Scribe Colorsoft   
Kindle Scribe Colorsoft

Kindle Scribe Colorsoft – привлекает внимание цветным дисплеем на основе новой технологии, позволяющей отображать мягкие тона без характерной для усталости от LCD

09.12.25 | 16.16
Защищенный смартфон Doogee V Max LR оснащен аккумулятором 20 500 мАч
09.12.25 | 13.09
Amazon анонсировала новые электронные книги Kindle Scribe и первый цветной Kindle Scribe Colorsoft
09.12.25 | 10.30
Philips представила первый в мире игровой монитор с экраном 1000 Гц
09.12.25 | 07.15
Apple и Samsung заняли топ-10 смартфонов в 4м квартале 2025 года
08.12.25 | 18.53
Netflix покупает Warner Bros за $82,7 миллиарда
08.12.25 | 16.20
Microsoft сменит дизайн меню Выполнить впервые за 30 лет
08.12.25 | 13.05
В Android появится возможность пометить звонок как важный
08.12.25 | 10.01
Новая линейка смарт ТВ Xiaomi Redmi TV X 2026 имеет Mini LED и поддержку 144 Гц
08.12.25 | 07.14
ЕС оштрафовал социальную сеть X на €120 миллионов
07.12.25 | 23.15
Майкл де Санта возвращается в GTA. Новое дополнение GTA Online возвращает главного героя
07.12.25 | 15.28
Аналитики констатировали феерический провал продаж электропикапа Tesla Cybertruck
07.12.25 | 09.34
Shoei GT-Air 3 Smart – первый мотошлем с дополненной реальностью
06.12.25 | 14.19
Игру DOOM запустили в проектировщике печатных плат
06.12.25 | 08.36
Nubia выпустила раскладушку Flip3 и складной Fold — недорогие и с большими аккумуляторами
05.12.25 | 22.49
Опрос Top Lead и Мин Цифры: Как украинский бизнес использует искусственный интеллект