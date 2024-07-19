Топ TWS наушников первой половины 2024 года

Купить наушники с беспроводным подключением не сложно. Обилие моделей и их схожесть тем не менее делают этот процесс мягко говоря сложным. Мы решили посмотреть все предложения на рынке и помочь выбрать наиболее удачные, по нашему мнению, TWS-наушники.

Отбор производился на основании цены, нашему опыту тестов различных наушников и свежести – только модели 2024 года. Последние, как правило, отличаются наиболее новыми адаптерами Bluetooth, актуальными кодеками и алгоритмами работы. Причем программная составляющая положительно сказывается как на адаптации звучания, так и работе дополнительных систем, шумоподавления, например.

Этот материал составлен нашими редакторами. Никто из вендоров или магазинов не спонсировал его и не принимал непосредственное участие в составлении рейтинга. Надеемся, что это временно:)

Шумоподавление до $25

QCY T13 ANC 2

Диаметр динамиков: 10 мм

Спецификация Bluetooth: A2DP, AVRCP, HSP, HFP

Версия Bluetooth:5.3

Время работы: до 7 часов в режиме воспроизведения

Защита: IPX5

Цена: $25

$1 за час работы

Xiaomi Redmi Buds 5

Диаметр динамиков: 12,4 мм

Спецификация Bluetooth:

Кодеки: AAC, SBC

Версия Bluetooth:5.3

Время работы: до 40 часов в режиме воспроизведения

Быстрая зарядка: да

Защита: нет

Цена: $40

Фирма недорого

JBL Tune 235NC

Диаметр динамиков: 6 мм

Спецификация Bluetooth: A2DP, AVRCP, HSP, HFP

Версия Bluetooth:5.2

Время работы: до 10 часов в режиме воспроизведения

Быстрая зарядка: да

Защита: IPX4

Цена: $60

Стиль

Nothing Ear (a)

Диаметр динамиков: 11 мм

Спецификация Bluetooth: RFCOMM, SPP, HFP, A2DP, AVDTP, AVCTP, AVRCP

Версия Bluetooth: 5.3

Кодеки: AAC, LDAC, SBC

Время работы: до 7,5 часов в режиме воспроизведения (всего 30 часов)

Быстрая зарядка: да

Защита: IP54 и IPX2 у кейса

Цена: $120

Техничные

Technics EAH-AZ60M2

Диаметр динамиков: 8 мм

Спецификация Bluetooth: A2DP, AVRCP, HSP, HFP

Версия Bluetooth: 5.3

Кодеки: SBC, AAC, LDAC

Время работы: до 7,5 часов в режиме воспроизведения (всего 25 часов)

Быстрая зарядка: да

Защита: IPX4

Цена: $200

Hi-Fi недорого?

Sennheiser MOMENTUM True Wireless 4

Диаметр динамиков: 7 мм

Спецификация Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, TMAP, PBP

Версия Bluetooth: 5.4

Кодеки: SBC, AAC, aptX, aptX Adaptive/Lossless, LC3

Время работы: до 7,5 часов в режиме воспроизведения (всего 30 часов)

Быстрая зарядка: да

Защита: IP54

Цена: $300

Лухари

Devialet Gemini II

Диаметр динамиков: 10 мм

Спецификация Bluetooth: A2DP, AVRCP, HSP, HFP

Версия Bluetooth: 5.2

Кодеки: SBC, AAC, aptX

Время работы: до 6 часов в режиме воспроизведения

Быстрая зарядка: да

Защита: IPX4

Цена: $500

Вообще должны отметить что неплохими вариантами будут и другие бренды в этих ценовых сегментах. Например, Basesus, Realme, Anker, Vivo, Ugreen, Oppo, Edifier, ColorWay, Bloody, Bose и другие. Конечно, с оговоркой на то что китайцы все еще не претендуют на класс хай ендовых наушников. А вот в более доступных сегментах работает тот факт, что большинство моделей имеют ОЕМ-компоненты, а вот уже дизайн может различаться. Хоть и не всегда. И это та немалая часть что вносит какую-то часть уникальности.

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Дмитрий Табаков

Руководитель проектов hi-tech.ua Руководитель проектов hi-tech.ua

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