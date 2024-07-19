Топ TWS наушников первой половины 2024 года

Топ TWS наушников первой половины 2024 года19.07.24
Купить наушники с беспроводным подключением не сложно. Обилие моделей и их схожесть тем не менее делают этот процесс мягко говоря сложным. Мы решили посмотреть все предложения на рынке и помочь выбрать наиболее удачные, по нашему мнению, TWS-наушники.
Отбор производился на основании цены, нашему опыту тестов различных наушников и свежести – только модели 2024 года. Последние, как правило, отличаются наиболее новыми адаптерами Bluetooth, актуальными кодеками и алгоритмами работы. Причем программная составляющая положительно сказывается как на адаптации звучания, так и работе дополнительных систем, шумоподавления, например.
Этот материал составлен нашими редакторами. Никто из вендоров или магазинов не спонсировал его и не принимал непосредственное участие в составлении рейтинга. Надеемся, что это временно:)
Шумоподавление до $25
QCY T13 ANC 2
Диаметр динамиков: 10 мм
Спецификация Bluetooth: A2DP, AVRCP, HSP, HFP
Версия Bluetooth:5.3
Время работы: до 7 часов в режиме воспроизведения
Защита: IPX5
Цена: $25
$1 за час работы
Xiaomi Redmi Buds 5
Диаметр динамиков: 12,4 мм
Спецификация Bluetooth:
Кодеки: AAC, SBC
Версия Bluetooth:5.3
Время работы: до 40 часов в режиме воспроизведения
Быстрая зарядка: да
Защита: нет
Цена: $40
Фирма недорого
JBL Tune 235NC
Диаметр динамиков: 6 мм
Спецификация Bluetooth: A2DP, AVRCP, HSP, HFP
Версия Bluetooth:5.2
Время работы: до 10 часов в режиме воспроизведения
Быстрая зарядка: да
Защита: IPX4
Цена: $60
Стиль
Nothing Ear (a)
Диаметр динамиков: 11 мм
Спецификация Bluetooth: RFCOMM, SPP, HFP, A2DP, AVDTP, AVCTP, AVRCP
Версия Bluetooth: 5.3
Кодеки: AAC, LDAC, SBC
Время работы: до 7,5 часов в режиме воспроизведения (всего 30 часов)
Быстрая зарядка: да
Защита: IP54 и IPX2 у кейса
Цена: $120
Техничные
Technics EAH-AZ60M2
Диаметр динамиков: 8 мм
Спецификация Bluetooth: A2DP, AVRCP, HSP, HFP
Версия Bluetooth: 5.3
Кодеки: SBC, AAC, LDAC
Время работы: до 7,5 часов в режиме воспроизведения (всего 25 часов)
Быстрая зарядка: да
Защита: IPX4
Цена: $200
Hi-Fi недорого?
Sennheiser MOMENTUM True Wireless 4
Диаметр динамиков: 7 мм
Спецификация Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, TMAP, PBP
Версия Bluetooth: 5.4
Кодеки: SBC, AAC, aptX, aptX Adaptive/Lossless, LC3
Время работы: до 7,5 часов в режиме воспроизведения (всего 30 часов)
Быстрая зарядка: да
Защита: IP54
Цена: $300
Лухари
Devialet Gemini II
Диаметр динамиков: 10 мм
Спецификация Bluetooth: A2DP, AVRCP, HSP, HFP
Версия Bluetooth: 5.2
Кодеки: SBC, AAC, aptX
Время работы: до 6 часов в режиме воспроизведения
Быстрая зарядка: да
Защита: IPX4
Цена: $500
Вообще должны отметить что неплохими вариантами будут и другие бренды в этих ценовых сегментах. Например, Basesus, Realme, Anker, Vivo, Ugreen, Oppo, Edifier, ColorWay, Bloody, Bose и другие. Конечно, с оговоркой на то что китайцы все еще не претендуют на класс хай ендовых наушников. А вот в более доступных сегментах работает тот факт, что большинство моделей имеют ОЕМ-компоненты, а вот уже дизайн может различаться. Хоть и не всегда. И это та немалая часть что вносит какую-то часть уникальности.
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Топ TWS наушников первой половины 2024 года
Обилие TWS-наушников и их схожесть тем не менее делают процесс выбора и покупки сложным. Мы решили посмотреть все предложения на рынке и помочь выбрать наиболее удачные, по нашему мнению, полностью беспроводные наушники.
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