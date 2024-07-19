Топ TWS навушників першої половини 2024 року

Купити навушники з бездротовим підключенням легко. Різноманітність моделей та їх схожість проте роблять цей процес м’яко кажучи складним. Ми вирішили подивитися всі пропозиції на ринку та допомогти вибрати найбільш вдалі, на нашу думку, TWS-навушники.

Відбір проводився на основі ціни, нашого досвіду тестів різних навушників та свіжості – лише моделі 2024 року. Останні, як правило, відрізняються найновішими адаптерами Bluetooth, актуальними кодеками та алгоритмами роботи. Причому програмна складова позитивно позначається як адаптації звучання, і роботі додаткових систем, шумозаглушення, наприклад.

Цей матеріал складено нашими редакторами. Ніхто з вендорів чи магазинів не спонсорував його та не брав безпосередньої участі у складанні рейтингу. Сподіваємось, що це тимчасово:)

Шумозаглушення до $25

QCY T13 ANC 2

Діаметр динаміків: 10 мм

Специфікація Bluetooth: A2DP, AVRCP, HSP, HFP

Версія Bluetooth:5.3

Час роботи: до 7 годин у режимі відтворення

Захист: IPX5

Ціна: $25

$1 за годину роботи

Xiaomi Redmi Buds 5

Діаметр динаміків: 12,4 мм

СпецифікаціяBluetooth:

Кодеки:AAC, SBC

Версія Bluetooth:5.3

Час роботи: до 40 годин у режимі відтворення

Швидка зарядка: так

Захист: ні

Ціна: $40

Фірма недорого

JBL Tune 235NC

Діаметр динаміків: 6 мм

Специфікація Bluetooth: A2DP, AVRCP, HSP, HFP

Версія Bluetooth:5.2

Час роботи: до 10 годин у режимі відтворення

Швидка зарядка: так

Захист: IPX4

Ціна: $60

Стиль

Nothing Ear(a)

Діаметр динаміків: 11 мм

Специфікація Bluetooth: RFCOMM, SPP, HFP, A2DP, AVDTP, AVCTP, AVRCP

ВерсіяBluetooth: 5.3

Кодеки:AAC, LDAC, SBC

Час роботи: до 7,5 годин у режимі відтворення (всього 30 годин)

Швидка зарядка: так

Захист: IP54 та IPX2 біля кейсу

Ціна: $120

Технічні

Technics EAH-AZ60M2

Діаметр динаміків: 8 мм

Специфікація Bluetooth: A2DP, AVRCP, HSP, HFP

ВерсіяBluetooth: 5.3

Кодеки:SBC, AAC, LDAC

Час роботи: до 7,5 годин у режимі відтворення (всього 25 годин)

Швидка зарядка: так

Захист: IPX4

Ціна: $200

Hi-Fi недорого?

Sennheiser MOMENTUM True Wireless 4

Діаметр динаміків: 7 мм

Специфікація Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, TMAP, PBP

Версія Bluetooth: 5.4

Кодеки: SBC, AAC, aptX, aptX Adaptive/Lossless, LC3

Час роботи: до 7,5 годин у режимі відтворення (всього 30 годин)

Швидка зарядка: так

Захист: IP54

Ціна: $300

Лухарі

Devialet Gemini II

Діаметр динаміків: 10 мм

Специфікація Bluetooth: A2DP, AVRCP, HSP, HFP

ВерсіяBluetooth: 5.2

Кодеки:SBC, AAC, aptX

Час роботи: до 6 годин у режимі відтворення

Швидка зарядка: так

Захист: IPX4

Ціна: $500

Взагалі повинні відзначити, що непоганими варіантами будуть й інші бренди в цих цінових сегментах. Наприклад, Basesus, Realme, Anker, Vivo, Ugreen, Oppo, Edifier, ColorWay, Bloody, Bose та інші. Звичайно, з застереженням на те, що китайці все ще не претендують на клас хай ендових навушників. А ось у доступніших сегментах працює той факт, що більшість моделей мають ОЕМ-компоненти, а ось уже дизайн може відрізнятися. Хоч і не завжди. І це та чимала частина, що вносить якусь частину унікальності.

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Дмитро Табаков

Керівник проектів hi-tech.ua Керівник проектів hi-tech.ua

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