Топ TWS навушників першої половини 2024 року

Топ TWS навушників першої половини 2024 року19.07.24
Купити навушники з бездротовим підключенням легко. Різноманітність моделей та їх схожість проте роблять цей процес м’яко кажучи складним. Ми вирішили подивитися всі пропозиції на ринку та допомогти вибрати найбільш вдалі, на нашу думку, TWS-навушники.
Відбір проводився на основі ціни, нашого досвіду тестів різних навушників та свіжості – лише моделі 2024 року. Останні, як правило, відрізняються найновішими адаптерами Bluetooth, актуальними кодеками та алгоритмами роботи. Причому програмна складова позитивно позначається як адаптації звучання, і роботі додаткових систем, шумозаглушення, наприклад.
Цей матеріал складено нашими редакторами. Ніхто з вендорів чи магазинів не спонсорував його та не брав безпосередньої участі у складанні рейтингу. Сподіваємось, що це тимчасово:)
Шумозаглушення до $25
QCY T13 ANC 2
Діаметр динаміків: 10 мм
Специфікація Bluetooth: A2DP, AVRCP, HSP, HFP
Версія Bluetooth:5.3
Час роботи: до 7 годин у режимі відтворення
Захист: IPX5
Ціна: $25
$1 за годину роботи
Xiaomi Redmi Buds 5
Діаметр динаміків: 12,4 мм
СпецифікаціяBluetooth:
Кодеки:AAC, SBC
Версія Bluetooth:5.3
Час роботи: до 40 годин у режимі відтворення
Швидка зарядка: так
Захист: ні
Ціна: $40
Фірма недорого
JBL Tune 235NC
Діаметр динаміків: 6 мм
Специфікація Bluetooth: A2DP, AVRCP, HSP, HFP
Версія Bluetooth:5.2
Час роботи: до 10 годин у режимі відтворення
Швидка зарядка: так
Захист: IPX4
Ціна: $60
Стиль
Nothing Ear(a)
Діаметр динаміків: 11 мм
Специфікація Bluetooth: RFCOMM, SPP, HFP, A2DP, AVDTP, AVCTP, AVRCP
ВерсіяBluetooth: 5.3
Кодеки:AAC, LDAC, SBC
Час роботи: до 7,5 годин у режимі відтворення (всього 30 годин)
Швидка зарядка: так
Захист: IP54 та IPX2 біля кейсу
Ціна: $120
Технічні
Technics EAH-AZ60M2
Діаметр динаміків: 8 мм
Специфікація Bluetooth: A2DP, AVRCP, HSP, HFP
ВерсіяBluetooth: 5.3
Кодеки:SBC, AAC, LDAC
Час роботи: до 7,5 годин у режимі відтворення (всього 25 годин)
Швидка зарядка: так
Захист: IPX4
Ціна: $200
Hi-Fi недорого?
Sennheiser MOMENTUM True Wireless 4
Діаметр динаміків: 7 мм
Специфікація Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, TMAP, PBP
Версія Bluetooth: 5.4
Кодеки: SBC, AAC, aptX, aptX Adaptive/Lossless, LC3
Час роботи: до 7,5 годин у режимі відтворення (всього 30 годин)
Швидка зарядка: так
Захист: IP54
Ціна: $300
Лухарі
Devialet Gemini II
Діаметр динаміків: 10 мм
Специфікація Bluetooth: A2DP, AVRCP, HSP, HFP
ВерсіяBluetooth: 5.2
Кодеки:SBC, AAC, aptX
Час роботи: до 6 годин у режимі відтворення
Швидка зарядка: так
Захист: IPX4
Ціна: $500
Взагалі повинні відзначити, що непоганими варіантами будуть й інші бренди в цих цінових сегментах. Наприклад, Basesus, Realme, Anker, Vivo, Ugreen, Oppo, Edifier, ColorWay, Bloody, Bose та інші. Звичайно, з застереженням на те, що китайці все ще не претендують на клас хай ендових навушників. А ось у доступніших сегментах працює той факт, що більшість моделей мають ОЕМ-компоненти, а ось уже дизайн може відрізнятися. Хоч і не завжди. І це та чимала частина, що вносить якусь частину унікальності.
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Керівник проектів hi-tech.ua
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Топ TWS навушників першої половини 2024 року
Різноманітність TWS-навушників та їх схожість проте роблять процес вибору та купівлі складним. Ми вирішили подивитися всі пропозиції на ринку та допомогти вибрати найбільш вдалі, на нашу думку, повністю бездротові навушники.
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