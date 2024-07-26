Poco F6 Deadpool Limited Edition — смартфон Xiaomi приуроченный к выходу фильма26.07.24
Компания Xiaomi анонсировала специальную версию смартфона Poco F6 под названием Poco F6 Deadpool Limited Edition. Этот выпуск посвящен новому фильму «Дэдпул и Росомаха» (Deadpool & Wolverine).
Смартфон выделяется красным цветом корпуса, изображениями главных героев на задней стороне и логотипом Дэдпула. Он поставляется в подарочной упаковке с расширенным комплектом и имеет предустановленную тему в стиле фильма.
Характеристики Poco F6 Deadpool Limited Edition остаются такими же, как у стандартной модели Poco F6. Он оснащен 6.67-дюймовым AMOLED-экраном с частотой обновления 120 Гц, процессором Snapdragon 8s Gen 3, 12 ГБ оперативной памяти, 256 ГБ встроенной памяти, основной камерой на 50 + 8 Мпикс и батареей на 5000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 90 Вт.
Продажи Poco F6 Deadpool Limited Edition начнутся в Индии 7 августа. Цена устройства составляет $359, и выпущено будет всего 3000 экземпляров.
Напомним что ранее Микрософт выпустила контроллер для Xbox в корпусе с дизайном фюзеляжной части главного героя фильма. Хотя внешний вид геймпада значительно отличается от стандартных моделей, функционально Xbox Cheeky Controller соответствует обычным контроллерам Xbox. Он предназначен для использования с консолями Xbox Series X|S и поддерживает все стандартные функции.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Тест ноутбука Acer Nitro V 15 ANV15-51-512A: народные игры
Игровой ноутбук Acer Nitro V 15 может успешно справится с офисными задачами и развлекать владельца контентом и играми. Посмотрим, как прошло перевоплощение на базе известного шасси
Тест ноутбука Acer Nitro V 15 ANV15-51-512A: народные игры
Обзор кармана для NVMe SSD Ugreen M2 CM642: скорость и защита
Топ TWS наушников первой половины 2024 года
ТОП зарядных станций в Украине. Какую выбрать и купить?
Обзор смартфона Oppo Reno12 Pro: возможности
Представлены смартфоны Samsung Galaxy Fold 6 и Galaxy Flip 6: что нового для 2024 года?
Обзор наушников Ugreen HiTune Max5c: Зачем Япония?
Не только Samsung Flip: 6 альтернатив смартфонов-раскладушек от Motorola, ZTE, Tecno, Oppo, Vivo и Huawei
Тест игрового ноутбука Acer Nitro 16 AN16-41-R86T: свежий
Обзор наушников Oppo Enco x3i: мечта детства
Андроид Авто и Карплей — самозагнанные в угол?
Обзор маршрутизатора ASUS RT-AX52: быстро и доступно
Обзор игровой мышки Logitech G502 X Plus: вековая или вечная?
Топ защищенных смартфонов 2024 года
Обзор монитора ASUS VG249QL3A: хорош во всем
Poco F6 Deadpool Limited Edition — смартфон Xiaomi приуроченный к выходу фильмаPoco Xiaomi смартфон
Xiaomi анонсировала специальную версию смартфона Poco F6 под названием Poco F6 Deadpool Limited Edition. Этот выпуск посвящен новому фильму «Дэдпул и Росомаха» (Deadpool & Wolverine).
Смартфон Nubia Z60 Ultra Leading Version получил разогнанную версию чипа Snapdragon 8 Gen 3смартфон
Nubia Z60 Ultra Leading Version оснащен 6.8-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1500 нит. Встроенная фронтальная камера имеет разрешение 12 Мпикс.