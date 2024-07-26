Poco F6 Deadpool Limited Edition — смартфон Xiaomi приуроченный к выходу фильма

Компания Xiaomi анонсировала специальную версию смартфона Poco F6 под названием Poco F6 Deadpool Limited Edition. Этот выпуск посвящен новому фильму «Дэдпул и Росомаха» (Deadpool & Wolverine).

Смартфон выделяется красным цветом корпуса, изображениями главных героев на задней стороне и логотипом Дэдпула. Он поставляется в подарочной упаковке с расширенным комплектом и имеет предустановленную тему в стиле фильма.

Характеристики Poco F6 Deadpool Limited Edition остаются такими же, как у стандартной модели Poco F6. Он оснащен 6.67-дюймовым AMOLED-экраном с частотой обновления 120 Гц, процессором Snapdragon 8s Gen 3, 12 ГБ оперативной памяти, 256 ГБ встроенной памяти, основной камерой на 50 + 8 Мпикс и батареей на 5000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 90 Вт.

Продажи Poco F6 Deadpool Limited Edition начнутся в Индии 7 августа. Цена устройства составляет $359, и выпущено будет всего 3000 экземпляров.

Напомним что ранее Микрософт выпустила контроллер для Xbox в корпусе с дизайном фюзеляжной части главного героя фильма. Хотя внешний вид геймпада значительно отличается от стандартных моделей, функционально Xbox Cheeky Controller соответствует обычным контроллерам Xbox. Он предназначен для использования с консолями Xbox Series X|S и поддерживает все стандартные функции.