Microsoft выпустила геймпад Xbox в корпусе с ягодицами Дэдпула

Контроллер Xbox Cheeky Controller, созданный компанией Майкрософт в рамках рекламной кампании фильма «Дэдпул и Росомаха» выделяется своим необычным дизайном. Форма геймпада вдохновлен костюмом и стилем Дэдпула, включая его характерные красно-черные цвета, узоры и ремни. Особенностью контроллера является задняя часть, которая имитирует «идеально округлые ягодицы» супергероя.

Хотя внешний вид геймпада значительно отличается от стандартных моделей, функционально Xbox Cheeky Controller соответствует обычным контроллерам Xbox. Он предназначен для использования с консолями Xbox Series X|S и поддерживает все стандартные функции.

На данный момент Xbox Cheeky Controller не продается в свободной продаже. Единственный способ получить его — принять участие в розыгрыше, организованном Майкрософт. Победители могут выиграть тематическую консоль Xbox Series X в стиле Дэдпула вместе с двумя контроллерами Xbox Cheeky Controller.

Для жителей Северной Америки и Канады также доступна специальная акция с подставкой Cable Guys Deadpool Controller Holder, предназначенной для первых 1000 покупателей контроллера Xbox Elite Wireless Controller Series 2 в фирменном магазине Майкрософт.

Розыгрыш продлится до 11 августа 2024 года, и участники со всего мира могут принять в нем участие, подписавшись на страницу Xbox в социальной сети и распространив соответствующий пост.