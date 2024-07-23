Microsoft випустила геймпад Xbox у корпусі з сідницями Дедпула

Контролер Xbox Cheeky Controller, створений компанією Майкрософт у рамках рекламної кампанії фільму Дедпул і Росомаха виділяється своїм незвичайним дизайном. Форма геймпада натхненна костюмом і стилем Дедпула, включаючи його характерні червоно-чорні кольори, візерунки та ремені. Особливістю контролера є задня частина, яка імітує «ідеально округлі сідниці» супергероя.

Хоча зовнішній вигляд геймпада значно відрізняється від стандартних моделей, функціонально Xbox Cheeky Controller відповідає звичайним контролерам Xbox. Він призначений для використання з консолями Xbox Series X|S та підтримує всі стандартні функції.

На даний момент Xbox Cheeky Controller не продається у вільному продажу. Єдиний спосіб отримати його – взяти участь у розіграші, організованому Майкрософт. Переможці можуть виграти тематичну консоль Xbox Series X у стилі Дедпула разом із двома контролерами Xbox Cheeky Controller.

Для мешканців Північної Америки та Канади також доступна спеціальна акція з підставкою Cable Guys Deadpool Controller Holder, призначена для перших 1000 покупців контролера Xbox Elite Wireless Controller Series 2 у фірмовому магазині Майкрософт.

Розіграш триватиме до 11 серпня 2024 року, і учасники з усього світу можуть взяти в ньому участь, підписавшись на сторінку Xbox у соціальній мережі та поширивши відповідну посаду.