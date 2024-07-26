Poco F6 Deadpool Limited Edition – смартфон Xiaomi приурочений до виходу фільму

Компанія Xiaomi анонсувала спеціальну версію смартфона Poco F6 за назвою Poco F6 Deadpool Limited Edition. Цей випуск присвячений новому фільму “Дедпул і Росомаха” (Deadpool & Wolverine).

Смартфон виділяється червоним кольором корпусу, зображеннями головних героїв на задній стороні та логотипом Дедпула. Він поставляється в подарунковій упаковці з розширеним комплектом і має тему в стилі фільму.

Показники Poco F6 Deadpool Limited Edition залишаються такими ж, як у стандартної моделі Poco F6. Він оснащений 6.67-дюймовим AMOLED-екраном з частотою оновлення 120 Гц, процесором Snapdragon 8s Gen 3, 12 ГБ оперативної пам’яті, 256 ГБ вбудованої пам’яті, основною камерою на 50 + 8 Мпікс і батареєю на 5000 мАч з підтримкою.



Продажі Poco F6 Deadpool Limited Edition розпочнуться в Індії 7 серпня. Ціна пристрою становить $359, і випущено буде лише 3000 екземплярів.

Нагадаємо, що раніше Мікрософт випустила контролер для Xbox у корпусі з дизайном фюзеляжної частини головного героя фільму. Хоча зовнішній вигляд геймпада значно відрізняється від стандартних моделей, функціонально Xbox Cheeky Controller відповідає звичайним контролерам Xbox. Він призначений для використання з консолями Xbox Series X|S та підтримує всі стандартні функції.

