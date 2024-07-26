Netflix ведет разработку более 80 игр и планирует выпускать по одной каждый месяц26.07.24
Подход Netflix к максимальному засилью кино и сериалов похоже может проявится в игровом направлении компании. Про качество таких разработок в принципе сразу можно не говорить.
Руководство медиа-холдинга Netflix провело встречу с инвесторами, на которой обсудили игровое подразделение компании. Оно функционирует с конца 2021 года и к концу 2023 года добилось первого значимого успеха — выпущенная мобильная версия сборника Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition оказалась качественнее таких версий для ПК и консолей.
Компания довольна текущими результатами и планирует дальнейшее развитие игрового направления. В настоящее время в разработке находится более 80 игр, большинство из которых основаны на фильмах и сериалах Netflix. Инвесторам сообщили, что геймдизайнеры работают над играми по мотивам “Эмили в Париже” (Emily in Paris), “Продажи с видом на закат” (Selling Sunset), “Игра в кальмара” (Squid Game) и других.
Многие проекты станут частью серии Netflix Stories, в рамках которой каждый месяц будет выпускаться новая игра.
Netflix признает, что в настоящее время игровое подразделение не приносит большой прибыли, однако его содержание не требует значительных инвестиций. В целом, оно успешно справляется с задачей увеличения вовлеченности публики во франшизы Netflix.
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