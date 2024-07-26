Netflix веде розробку понад 80 ігор і планує випускати по одній щомісяця26.07.24
Підхід Netflix до максимального засилля кіно і серіалів, схоже, може проявитися в ігровому напрямку компанії. Про якість таких розробок у принципі одразу можна не говорити.
Керівництво медіа-холдингу Netflix провело зустріч із інвесторами, на якій обговорили ігровий підрозділ компанії. Воно функціонує з кінця 2021 року і до кінця 2023 року досягло першого значущого успіху — випущена мобільна версія збірки Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition виявилася якіснішою за такі версії для ПК і консолей.
Компанія задоволена поточними результатами та планує подальший розвиток ігрового спрямування. В даний час у розробці знаходиться понад 80 ігор, більшість з яких засновані на фільмах та серіалах Netflix. Інвесторам повідомили, що геймдизайнери працюють над іграми за мотивами “Емілі в Парижі” (Emily in Paris), “Продажи з видом на захід сонця” (Selling Sunset), “Гра в кальмара” (Squid Game) та інших.
Багато проектів стануть частиною серії Netflix Stories, в рамках якої щомісяця випускатиметься нова гра.
Netflix визнає, що в даний час ігровий підрозділ не приносить великого прибутку, проте його зміст не вимагає значних інвестицій. Загалом, він успішно справляється із завданням збільшення залученості публіки до франшизів Netflix.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Тест ноутбука Acer Nitro V 15 ANV15-51-512A: народні ігри
Ігровий ноутбук Acer Nitro V 15 може успішно впоратися з офісними завданнями та розважати власника контентом та іграми. Подивимося, як пройшло перевтілення на основі відомого шасі
Тест ноутбука Acer Nitro V 15 ANV15-51-512A: народні ігри
Огляд кишені для NVMe SSD Ugreen M2 CM642: швидкість та захист
Топ TWS навушників першої половини 2024 року
ТОП зарядних станцій в Україні. Яку вибрати та купити?
Огляд смартфона Oppo Reno12 Pro: можливості
Представлені смартфони Samsung Galaxy Fold 6 та Galaxy Flip 6: що нового для 2024 року?
Огляд навушників Ugreen HiTune Max5c: Навіщо Японія?
Не тільки Samsung Flip: 6 альтернатив смартфонів-розкладачок від Motorola, ZTE, Tecno, Oppo, Vivo та Huawei
Тест ігрового ноутбука Acer Nitro 16 AN16-41-R86T: свіжий
Огляд навушників Oppo Enco x3i: хлопчача мрія
Android Auto та Apple CarPlay- загнані в кут?
Огляд маршрутизатора ASUS RT-AX52: швидко та доступно
Огляд ігрової мишки Logitech G502 X Plus: вікова чи вічна?
Топ захищених смартфонів 2024 року
Огляд монітора ASUS VG249QL3A: гарний у всьому
Netflix веде розробку понад 80 ігор і планує випускати по одній щомісяцяNetflix бізнес ігри
В даний час у Netflix у розробці знаходиться понад 80 ігор, більшість з яких засновані на фільмах та серіалах Netflix.
ChatGPT випустили в інтернет і додали в пошуковик. OpenAI запустила SearchGPTпошук штучний інтелект
Щоб отримати доступ до SearchGPT, необхідно зареєструватися на сайті OpenAI та подати заявку на участь у бета-тестуванні.