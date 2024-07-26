Netflix веде розробку понад 80 ігор і планує випускати по одній щомісяця

Підхід Netflix до максимального засилля кіно і серіалів, схоже, може проявитися в ігровому напрямку компанії. Про якість таких розробок у принципі одразу можна не говорити.

Керівництво медіа-холдингу Netflix провело зустріч із інвесторами, на якій обговорили ігровий підрозділ компанії. Воно функціонує з кінця 2021 року і до кінця 2023 року досягло першого значущого успіху — випущена мобільна версія збірки Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition виявилася якіснішою за такі версії для ПК і консолей.

Компанія задоволена поточними результатами та планує подальший розвиток ігрового спрямування. В даний час у розробці знаходиться понад 80 ігор, більшість з яких засновані на фільмах та серіалах Netflix. Інвесторам повідомили, що геймдизайнери працюють над іграми за мотивами “Емілі в Парижі” (Emily in Paris), “Продажи з видом на захід сонця” (Selling Sunset), “Гра в кальмара” (Squid Game) та інших.

Багато проектів стануть частиною серії Netflix Stories, в рамках якої щомісяця випускатиметься нова гра.

Netflix визнає, що в даний час ігровий підрозділ не приносить великого прибутку, проте його зміст не вимагає значних інвестицій. Загалом, він успішно справляється із завданням збільшення залученості публіки до франшизів Netflix.