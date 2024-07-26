YouTube будет отображать видео поверх других приложений26.07.24
YouTube продолжает улучшать свое мобильное приложение, добавляя новую функцию для более удобного просмотра видео. Теперь пользователи могут одновременно смотреть видео и выполнять другие действия на своем смартфоне благодаря обновленному дизайну мини-плеера.
Мини-плеер стал более гибким и удобным в использовании, позволяя изменять размер окна воспроизведения и перемещать его по экрану.
Кнопки управления воспроизведением и быстрой перемоткой расположены интуитивно и имеют адаптивный цвет, который изменяется в зависимости от общей темы интерфейса. Это означает, что фон для элементов управления может быть либо белым, либо темным, в зависимости от настроек темы на устройстве пользователя.
Главное в новом дизайне приложения Ютуб:
- Изменение размера окна воспроизведения
- Перемещение окна по экрану
- Интуитивное управление
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