YouTube будет отображать видео поверх других приложений

YouTube продолжает улучшать свое мобильное приложение, добавляя новую функцию для более удобного просмотра видео. Теперь пользователи могут одновременно смотреть видео и выполнять другие действия на своем смартфоне благодаря обновленному дизайну мини-плеера.

Мини-плеер стал более гибким и удобным в использовании, позволяя изменять размер окна воспроизведения и перемещать его по экрану.

Кнопки управления воспроизведением и быстрой перемоткой расположены интуитивно и имеют адаптивный цвет, который изменяется в зависимости от общей темы интерфейса. Это означает, что фон для элементов управления может быть либо белым, либо темным, в зависимости от настроек темы на устройстве пользователя.

Главное в новом дизайне приложения Ютуб:

Изменение размера окна воспроизведения

Перемещение окна по экрану

Интуитивное управление