YouTube відображатиме відео поверх інших програм26.07.24
YouTube продовжує покращувати свою мобільну програму, додаючи нову функцію для зручнішого перегляду відео. Тепер користувачі можуть одночасно дивитися відео та виконувати інші дії на своєму смартфоні завдяки оновленому дизайну міні-плеєра.
Міні-плеєр став більш гнучким та зручним у використанні, дозволяючи змінювати розмір вікна відтворення та переміщати його екраном.
Кнопки керування відтворенням та швидкою перемоткою розташовані інтуїтивно та мають адаптивний колір, який змінюється залежно від загальної теми інтерфейсу. Це означає, що фон для елементів керування може бути білим або темним, залежно від налаштувань теми на пристрої користувача.
Головне в новому дизайні програми Ютуб:
- Зміна розміру вікна відтворення
- Переміщення вікна по екрану
- Інтуїтивне управління
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