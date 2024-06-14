Обзор маршрутизатора ASUS RT-AX52: быстро и доступно

Недорогой Wi-Fi маршрутизатор может показаться недостаточно производительным для игр и стриминговых сервисов, но по мере подготовки обзора ASUS RT-AX52, выяснилось, что это не так.

Дизайн

Устройство выполнено в лаконичном и сдержанном стиле: черный матовый корпус, множество вентиляционных отверстий и восемь светодиодов.

Они показывают подачу питания, работу WAN- и LAN-портов, активность двух беспроводных диапазонов и включение функции WPS.

Вентиляционные отверстия расположены по бокам, на верхней и задней панели роутера, а также на нижней части, что улучшает циркуляцию воздуха. На задней панели находятся три гигабитных LAN-порта и один WAN-порт, утопленная кнопка Reset, выпуклая кнопка WPS, разъем питания и переключатель питания.

На днище устройства есть крестообразные вырезы, позволяющие закрепить роутер на стене или другой вертикальной поверхности.

Оснащение

ASUS RT-AX52 оснащен двухъядерным процессором, 256 МБ оперативной памяти DDR3 и 128 МБ постоянной памяти. Маршрутизатор поддерживает Wi-Fi 6 в двух частотных диапазонах. Максимальная заявленная скорость передачи данных достигает 574 Мбит/с на частоте 2,4 ГГц и 1201 Мбит/с на частоте 5 ГГц, что в сумме составляет 1775 Мбит/с и соответствует классу AX1800. В более доступных устройствах класса AX1500 на частоте 2,4 ГГц поддерживается только стандарт Wi-Fi 4, что заметно медленнее.

Если подключенные к ASUS RT-AX52 устройства не поддерживают Wi-Fi 6 (802.11ax), роутер сможет передавать данные со скоростью до 867 Мбит/с по стандарту Wi-Fi 5 (802.11ac) и до 300 Мбит/с по стандарту Wi-Fi 4 (802.11n). Поддержка Wi-Fi 6 также включает технологии OFDMA и MU-MIMO, которые улучшают использование пропускной способности и увеличивают зону покрытия. Технология BSS Coloring повышает эффективность беспроводной передачи даже в условиях высокой плотности клиентов.

Реализована поддержка современного и более надежного протокола безопасности WPA3. Технология Instant Guard VPN позволяет пользоваться общедоступной сетью Wi-Fi через маршрутизатор со встроенной настройкой защищенного канала.

Фирменная технология AiMesh позволит объединить несколько роутеров от ASUS в единую бесшовную Wi-Fi сеть.

Выполнять эти и другие настройки, можно через приложение ASUS Router, доступное для Android и iOS. Есть и веб-интерфейс, разумеется. Первое подключение к ASUS RT-AX52 можно выполнить через компьютер, подключенный к роутеру через LAN-интерфейс, или по Wi-Fi. Во втором случае для подключения понадобятся данные, указанные на нижней панели корпуса устройства.

Впечатления

Роутер ASUS RT-AX52 имеет два качества, необходимые для успеха на рынке. Первое – это доступная цена. Учитывая что протокол беспроводной связи и будет актуален несколько лет, у него очень неплохая цена. Из других полезностей, четыре гигабитных сетевых порта и поддержка технологии ASUS AiMesh для объединения в одну сеть нескольких роутеров. Так что это очень хорошее предложение в классе бюджетных роутеров с поддержкой Wi-Fi 802.11ax.

Характеристики ASUS RT-AX52

Стандарт: Wi-Fi 4 (802.11n) (2,4 ГГц): до 300 Мбит/с Wi-Fi 5 (802.11ac) (5 ГГц): до 867 Мбит/с Wi-Fi 6 (802.11ax) (2,4 ГГц): до 574 Мбит/с Wi-Fi 6 (802.11ax) (5 ГГц): до 1201 Мбит/с Разъемы: 1х1 Гбит/с, 4х1 Гбит/с, 1 порт питания Количество антенн: 4, несъемные Особенности: OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access) Beamforming, 1024-QAM Типы подключения: динамический IP/статический IP/PPPoE/PPTP/L2TP LAN: DHCP, IPTV, LAN Link Aggregation WAN: DMZ, DDNS, NAT Безопасность: WPA, WPA2, WPA3, WPA/WPA2-Enterprise (802.1x) Протоколы: IPv4, IPv6 Процессор: 1,3 ГГц Память: ОЗУ 128 МБ, ПЗУ 256 МБ Габариты: 192×126×48 мм Вес: 298 г Поставщик: представительство ASUS в Украине Цена: $60

Оценка:

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Андрей Риттер

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