Обзор маршрутизатора ASUS RT-AX52: быстро и доступно

Обзор маршрутизатора ASUS RT-AX52: быстро и доступно14.06.24
Недорогой Wi-Fi маршрутизатор может показаться недостаточно производительным для игр и стриминговых сервисов, но по мере подготовки обзора ASUS RT-AX52, выяснилось, что это не так.
Дизайн
Устройство выполнено в лаконичном и сдержанном стиле: черный матовый корпус, множество вентиляционных отверстий и восемь светодиодов.
Они показывают подачу питания, работу WAN- и LAN-портов, активность двух беспроводных диапазонов и включение функции WPS.
Вентиляционные отверстия расположены по бокам, на верхней и задней панели роутера, а также на нижней части, что улучшает циркуляцию воздуха. На задней панели находятся три гигабитных LAN-порта и один WAN-порт, утопленная кнопка Reset, выпуклая кнопка WPS, разъем питания и переключатель питания.
На днище устройства есть крестообразные вырезы, позволяющие закрепить роутер на стене или другой вертикальной поверхности.
Оснащение
ASUS RT-AX52 оснащен двухъядерным процессором, 256 МБ оперативной памяти DDR3 и 128 МБ постоянной памяти. Маршрутизатор поддерживает Wi-Fi 6 в двух частотных диапазонах. Максимальная заявленная скорость передачи данных достигает 574 Мбит/с на частоте 2,4 ГГц и 1201 Мбит/с на частоте 5 ГГц, что в сумме составляет 1775 Мбит/с и соответствует классу AX1800. В более доступных устройствах класса AX1500 на частоте 2,4 ГГц поддерживается только стандарт Wi-Fi 4, что заметно медленнее.
Если подключенные к ASUS RT-AX52 устройства не поддерживают Wi-Fi 6 (802.11ax), роутер сможет передавать данные со скоростью до 867 Мбит/с по стандарту Wi-Fi 5 (802.11ac) и до 300 Мбит/с по стандарту Wi-Fi 4 (802.11n). Поддержка Wi-Fi 6 также включает технологии OFDMA и MU-MIMO, которые улучшают использование пропускной способности и увеличивают зону покрытия. Технология BSS Coloring повышает эффективность беспроводной передачи даже в условиях высокой плотности клиентов.
Реализована поддержка современного и более надежного протокола безопасности WPA3. Технология Instant Guard VPN позволяет пользоваться общедоступной сетью Wi-Fi через маршрутизатор со встроенной настройкой защищенного канала.
Фирменная технология AiMesh позволит объединить несколько роутеров от ASUS в единую бесшовную Wi-Fi сеть.
Выполнять эти и другие настройки, можно через приложение ASUS Router, доступное для Android и iOS. Есть и веб-интерфейс, разумеется. Первое подключение к ASUS RT-AX52 можно выполнить через компьютер, подключенный к роутеру через LAN-интерфейс, или по Wi-Fi. Во втором случае для подключения понадобятся данные, указанные на нижней панели корпуса устройства.
Впечатления
Роутер ASUS RT-AX52 имеет два качества, необходимые для успеха на рынке. Первое – это доступная цена. Учитывая что протокол беспроводной связи и будет актуален несколько лет, у него очень неплохая цена. Из других полезностей, четыре гигабитных сетевых порта и поддержка технологии ASUS AiMesh для объединения в одну сеть нескольких роутеров. Так что это очень хорошее предложение в классе бюджетных роутеров с поддержкой Wi-Fi 802.11ax.
Характеристики ASUS RT-AX52
|Стандарт:
|Wi-Fi 4 (802.11n) (2,4 ГГц): до 300 Мбит/с
Wi-Fi 5 (802.11ac) (5 ГГц): до 867 Мбит/с
Wi-Fi 6 (802.11ax) (2,4 ГГц): до 574 Мбит/с
Wi-Fi 6 (802.11ax) (5 ГГц): до 1201 Мбит/с
|Разъемы:
|1х1 Гбит/с, 4х1 Гбит/с, 1 порт питания
|Количество антенн:
|4, несъемные
|Особенности:
|OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access)
Beamforming, 1024-QAM
|Типы подключения:
|динамический IP/статический IP/PPPoE/PPTP/L2TP
|LAN:
|DHCP, IPTV, LAN Link Aggregation
|WAN:
|DMZ, DDNS, NAT
|Безопасность:
|WPA, WPA2, WPA3, WPA/WPA2-Enterprise (802.1x)
|Протоколы:
|IPv4, IPv6
|Процессор:
|1,3 ГГц
|Память:
|ОЗУ 128 МБ, ПЗУ 256 МБ
|Габариты:
|192×126×48 мм
|Вес:
|298 г
|Поставщик:
|представительство ASUS в Украине
|Цена:
|$60
Оценка:
+ пропускная способность
+ цена
-несъемные антенны
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Редактор
Обзор маршрутизатора ASUS RT-AX52: быстро и доступно
Недорогой Wi-Fi маршрутизатор может показаться недостаточно производительным для игр и стриминговых сервисов, но по мере подготовки обзора ASUS RT-AX52, выяснилось, что это не так.
Обзор маршрутизатора ASUS RT-AX52: быстро и доступно
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