Огляд маршрутизатора ASUS RT-AX52: швидко та доступно

Недорогий Wi-Fi маршрутизатор може здатися недостатньо продуктивним для ігор та стрімінгових сервісів, але в міру підготовки огляду ASUS RT-AX52 з’ясувалося, що це не так.

Дизайн

Пристрій виконаний у лаконічному та стриманому стилі: чорний матовий корпус, безліч вентиляційних отворів та вісім світлодіодів.

Вони показують подачу живлення, роботу WAN- та LAN-портів, активність двох бездротових діапазонів та включення функції WPS.

Вентиляційні отвори розташовані з боків, на верхній та задній панелі роутера, а також на нижній частині, що покращує циркуляцію повітря. На задній панелі знаходяться три гігабітні LAN-порти і один WAN-порт, втоплена кнопка Reset, опукла кнопка WPS, роз’єм живлення та перемикач живлення.

На днищі пристрою є хрестоподібні вирізи, що дозволяють закріпити роутер на стіні або на іншій вертикальній поверхні.

Обладнання

ASUS RT-AX52 оснащений двоядерним процесором, 256 МБ оперативної пам’яті DDR3 та 128 МБ постійної пам’яті. Маршрутизатор підтримує Wi-Fi 6 у двох частотних діапазонах. Максимальна заявлена ​​швидкість передачі даних досягає 574 Мбіт/с на частоті 2,4 ГГц та 1201 Мбіт/с на частоті 5 ГГц, що в сумі становить 1775 Мбіт/с та відповідає класу AX1800. У доступніших пристроях класу AX1500 на частоті 2,4 ГГц підтримується лише стандарт Wi-Fi 4, що помітно повільніше.

Якщо підключені до ASUS RT-AX52 пристрої не підтримують Wi-Fi 6 (802.11ax), роутер зможе передавати дані зі швидкістю до 867 Мбіт/с за стандартом Wi-Fi 5 (802.11ac) та до 300 Мбіт/с за стандартом Wi- Fi 4 (802.11n). Підтримка Wi-Fi 6 також включає технології OFDMA та MU-MIMO, які покращують використання пропускної спроможності та збільшують зону покриття. Технологія BSS Coloring підвищує ефективність бездротової передачі навіть за умов високої щільності клієнтів.

Реалізовано підтримку сучасного та надійнішого протоколу безпеки WPA3. Технологія Instant Guard VPN дозволяє користуватися загальнодоступною мережею Wi-Fi через маршрутизатор із вбудованою настройкою захищеного каналу.

Фірмова технологія AiMesh дозволить поєднати кілька роутерів від ASUS в єдину безшовну Wi-Fi мережу.

Виконувати ці та інші налаштування можна через програму ASUS Router, доступну для Android та iOS. Є і веб-інтерфейс, очевидно. Перше підключення до ASUS RT-AX52 можна здійснити через комп’ютер, підключений до роутера через LAN-інтерфейс, або Wi-Fi. У другому випадку для підключення знадобляться дані, вказані на нижній панелі корпусу пристрою.

Враження

Роутер ASUS RT-AX52 має дві якості, потрібні для успіху на ринку. Перше – це доступна ціна. Враховуючи, що протокол бездротового зв’язку і буде актуальним кілька років, у нього дуже непогана ціна. З інших корисностей, чотири гігабітні мережеві порти та підтримка технології ASUS AiMesh для об’єднання в одну мережу кількох роутерів. Так що це дуже гарна пропозиція у класі бюджетних роутерів з підтримкою Wi-Fi 802.11ax.

Характеристики ASUS RT-AX52

Стандарт: Wi-Fi 4 (802.11n) (2,4 ГГц): до 300 Мбіт/с Wi-Fi 5 (802.11ac) (5 ГГц): до 867 Мбіт/с Wi-Fi 6 (802.11ax) (2,4 ГГц): до 574 Мбіт/с Wi-Fi 6 (802.11ax) (5 ГГц): до 1201 Мбіт/с Роз’єми: 1х1 Гбіт/с, 4х1 Гбіт/с, 1 порт живлення Кількість антен: 4, незнімні Особливості: OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access) Beamforming, 1024-QAM Типи підключення: динамічний IP/статичний IP/PPPoE/PPTP/L2TP LAN: DHCP, IPTV, LAN Link Aggregation WAN: DMZ, DDNS, NAT Безпека: WPA, WPA2, WPA3, WPA/WPA2-Enterprise (802.1x) Протоколи: IPv4, IPv6 Процесор: 1,3 ГГц Пам’ять: ОЗУ 128 МБ, ПЗУ 256 МБ Габарити: 192×126×48 мм Вага: 298 г Постачальник: представництво ASUS в Україні Ціна: $60

Оцінка:

+ пропускна спроможність

+ ціна

-незнімні антени

Читайте також:

Андрій Ріттер

Редактор Редактор