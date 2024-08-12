Маршрутизатор ASUS TUF Gaming BE3600 c WiFi 7 призначений для геймерів та має підтримку Mesh12.08.24
ASUS випустила новий маршрутизатор TUF Gaming BE3600, орієнтований на геймерів та користувачів з високими вимогами до інтернету. Роутер підтримує WiFi 7 та оснащений технологією Mesh.
Це дозволяє створювати сіткові мережі для покращеного покриття та стабільності з’єднання. Завдяки модуляції 4K-QAM, BE3600 здатний забезпечувати швидкість до 3600 Мбіт/с, що на 20% швидше у порівнянні з попередніми моделями.
Маршрутизатор оснащений чотириядерним процесором Broadcom, який ефективно керує безліччю підключених пристроїв. Він підтримує частоти 2,4 ГГц та 5 ГГц, з максимальними швидкостями 2822 Мбіт/с на частоті 5 ГГц, що ідеально підходить для онлайн-ігор та потокового відео. Також передбачені функції безпеки AiProtection Pro та можливість інтеграції з технологією ASUS AiMesh.
Є порти Ethernet WAN на 2,5 Гбіт/с, чотири Gigabit Ethernet і порт USB 3.1. На європейському ринку маршрутизатор доступний за ціною 246 євро, у Великій Британії початкова ціна становила близько 284 фунтів стерлінгів, але пізніше знизилася до 227 фунтів.
WiFi 7 (IEEE 802.11be) – це сьоме покоління стандарту 802.11. Він включає всі переваги WiFi 6/6E і додає кілька нових можливостей, таких як збільшена пропускна здатність до 320 МГц і підтримка 4K-QAM. Крім того, стандарт впроваджує революційні функції, такі як багатоканальна робота та багаторесурсні блоки (MRU). Якщо Wi-Fi 6e створювався головним чином у відповідь на кількість мобільних пристроїв, то Wi‑Fi 7 має намір здивувати неймовірною швидкістю підключення.
На сьогоднішній день стандарт Wi-Fi 7 офіційно не зареєстрований в Україні. Для повноцінного функціонування нового стандарту необхідні пристрої, що його підтримують: ноутбуки, ПК з новими материнськими платами або спеціалізованими мережевими картами, а також роутери з підтримкою ВайФай 7. preimushhestva-i-vozmozhnosti-novoho-standarta/”>gif" alt="watermark" width="3" height="3" data-src="https://hi-tech.ua/wp-content/uploads/2017/11/htua-fon.gif" />Ці додаткові переваги нового стандарту будуть корисні користувачам з різними запитами та потребами.
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