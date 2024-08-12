Маршрутизатор ASUS TUF Gaming BE3600 c WiFi 7 предназначен для геймеров и имеет поддержку Mesh

ASUS выпустила новый маршрутизатор TUF Gaming BE3600, ориентированный на геймеров и пользователей с высокими требованиями к интернету. Роутер поддерживает WiFi 7 и оснащен технологией Mesh.

Это позволяет создавать сеточные сети для улучшенного покрытия и стабильности соединения. Благодаря модуляции 4K-QAM, BE3600 способен обеспечивать скорость до 3600 Мбит/с, что на 20% быстрее по сравнению с предыдущими моделями.

Маршрутизатор оснащен четырехъядерным процессором Broadcom, который эффективно управляет множеством подключенных устройств. Он поддерживает частоты 2,4 ГГц и 5 ГГц, с максимальными скоростями 2822 Мбит/с на частоте 5 ГГц, что идеально подходит для онлайн-игр и потокового видео. Также предусмотрены функции безопасности AiProtection Pro и возможность интеграции с технологией ASUS AiMesh.

В наличии имеются порты Ethernet WAN на 2,5 Гбит/с, четыре Gigabit Ethernet и порт USB 3.1. На европейском рынке маршрутизатор доступен по цене 246 евро, в Великобритании начальная цена составляла около 284 фунтов стерлингов, но позже снизилась до 227 фунтов.

WiFi 7 (IEEE 802.11be) — это седьмое поколение стандарта 802.11. Он включает в себя все преимущества WiFi 6/6E и добавляет несколько новых возможностей, таких как увеличенная пропускная способность до 320 МГц и поддержка 4K-QAM. Кроме того, стандарт внедряет революционные функции, такие как многоканальная работа и многоресурсные блоки (MRU). Если Wi-Fi 6e создавался главным образом в ответ на растущее число мобильных устройств, то Wi‑Fi 7 намерен удивить невероятной скоростью подключения.

Yа сегодняшний день стандарт Wi-Fi 7 официально не зарегистрирован в Украине. Для полноценного функционирования нового стандарта необходимы устройства, поддерживающие его: ноутбуки, ПК с новыми материнскими платами или специализированными сетевыми картами, а также роутеры с поддержкой ВайФай 7. Эти дополнительные преимущества нового стандарта будут полезны пользователям с разными запросами и потребностями.