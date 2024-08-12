Маршрутизатор ASUS TUF Gaming BE3600 c WiFi 7 предназначен для геймеров и имеет поддержку Mesh12.08.24
ASUS выпустила новый маршрутизатор TUF Gaming BE3600, ориентированный на геймеров и пользователей с высокими требованиями к интернету. Роутер поддерживает WiFi 7 и оснащен технологией Mesh.
Это позволяет создавать сеточные сети для улучшенного покрытия и стабильности соединения. Благодаря модуляции 4K-QAM, BE3600 способен обеспечивать скорость до 3600 Мбит/с, что на 20% быстрее по сравнению с предыдущими моделями.
Маршрутизатор оснащен четырехъядерным процессором Broadcom, который эффективно управляет множеством подключенных устройств. Он поддерживает частоты 2,4 ГГц и 5 ГГц, с максимальными скоростями 2822 Мбит/с на частоте 5 ГГц, что идеально подходит для онлайн-игр и потокового видео. Также предусмотрены функции безопасности AiProtection Pro и возможность интеграции с технологией ASUS AiMesh.
В наличии имеются порты Ethernet WAN на 2,5 Гбит/с, четыре Gigabit Ethernet и порт USB 3.1. На европейском рынке маршрутизатор доступен по цене 246 евро, в Великобритании начальная цена составляла около 284 фунтов стерлингов, но позже снизилась до 227 фунтов.
WiFi 7 (IEEE 802.11be) — это седьмое поколение стандарта 802.11. Он включает в себя все преимущества WiFi 6/6E и добавляет несколько новых возможностей, таких как увеличенная пропускная способность до 320 МГц и поддержка 4K-QAM. Кроме того, стандарт внедряет революционные функции, такие как многоканальная работа и многоресурсные блоки (MRU). Если Wi-Fi 6e создавался главным образом в ответ на растущее число мобильных устройств, то Wi‑Fi 7 намерен удивить невероятной скоростью подключения.
Yа сегодняшний день стандарт Wi-Fi 7 официально не зарегистрирован в Украине. Для полноценного функционирования нового стандарта необходимы устройства, поддерживающие его: ноутбуки, ПК с новыми материнскими платами или специализированными сетевыми картами, а также роутеры с поддержкой ВайФай 7.Эти дополнительные преимущества нового стандарта будут полезны пользователям с разными запросами и потребностями.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Павербанки Baseus на 20 000 мАч: снова на острие
Бренд Baseus остается популярным и предлагает все еще качественные устройства. Проверим это на примере двух портативных аккумуляторов средней емкости
Павербанки Baseus на 20 000 мАч: снова на острие
Тест ноутбука Acer Nitro V 15 ANV15-51-512A: народные игры
Обзор кармана для NVMe SSD Ugreen M2 CM642: скорость и защита
Топ TWS наушников первой половины 2024 года
ТОП зарядных станций в Украине. Какую выбрать и купить?
Обзор смартфона Oppo Reno12 Pro: возможности
Представлены смартфоны Samsung Galaxy Fold 6 и Galaxy Flip 6: что нового для 2024 года?
Обзор наушников Ugreen HiTune Max5c: Зачем Япония?
Не только Samsung Flip: 6 альтернатив смартфонов-раскладушек от Motorola, ZTE, Tecno, Oppo, Vivo и Huawei
Тест игрового ноутбука Acer Nitro 16 AN16-41-R86T: свежий
Обзор наушников Oppo Enco x3i: мечта детства
Андроид Авто и Карплей — самозагнанные в угол?
Обзор маршрутизатора ASUS RT-AX52: быстро и доступно
Маршрутизатор ASUS TUF Gaming BE3600 c WiFi 7 предназначен для геймеров и имеет поддержку MeshASUS Wi-Fi роутер
ASUS выпустила новый маршрутизатор TUF Gaming BE3600, ориентированный на геймеров и пользователей с высокими требованиями к интернету. Роутер поддерживает WiFi 7 и оснащен технологией Mesh.
Volkswagen ID.3 GTX Performance с двигателем 240 кВт, разгон до сотни за 5,7 сек, цена от €52295Volkswagen автомобиль электротранспорт
Электрокар Volkswagen ID.3 GTX Performance оснащен батареей емкостью 79 кВтч, обеспечивающей запас хода около 600 км по стандарту WLTP.