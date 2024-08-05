WiFi 7 — преимущества и возможности нового стандарта

WiFi 7 (IEEE 802.11be) — это седьмое поколение стандарта 802.11. Он включает в себя все преимущества WiFi 6/6E и добавляет несколько новых возможностей, таких как увеличенная пропускная способность до 320 МГц и поддержка 4K-QAM. Кроме того, стандарт внедряет революционные функции, такие как многоканальная работа и многоресурсные блоки (MRU). Если Wi-Fi 6e создавался главным образом в ответ на растущее число мобильных устройств, то Wi‑Fi 7 намерен удивить невероятной скоростью подключения.

К сожалению, на сегодняшний день стандарт Wi-Fi 7 официально не зарегистрирован в Украине, но стоит быть открытым к новым возможностям, которые он приносит. Для полноценного функционирования нового стандарта необходимы устройства, поддерживающие его: ноутбуки, ПК с новыми материнскими платами или специализированными сетевыми картами, а также роутеры с поддержкой ВайФай 7. Эти дополнительные преимущества нового стандарта будут полезны пользователям с разными запросами и потребностями.

Технические особенности WiFi 7 (IEEE 802.11be)

Пропускная способность 320 МГц

В то время как WiFi 6E увеличил ширину канала в диапазоне 6 ГГц до 160 МГц, WiFi 7 предлагает ещё больше возможностей, удваивая пропускную способность передачи данных до 320 МГц. Можно представить сеть как виртуальную автомагистраль, а удвоенную пропускную способность — как увеличение числа полос для пропуска большего количества транспортных средств.

4K-QAM

С внедрением 4K-QAM, WiFi 7 может повысить скорость передачи данных по сравнению с WiFi 6/6E на 20%, поскольку более высокий уровень QAM позволяет упаковывать сигналы более плотно. Это как если бы на автомагистрали каждая грузовик могла перевозить больше товаров за тот же промежуток времени.

Многоканальное соединение (MLO)

До появления WiFi 7 передача данных ограничивалась одним диапазоном, например, 2,4 ГГц или 5 ГГц. Функция Multi-Link Operation (MLO) позволяет устройству одновременно подключаться к нескольким диапазонам, обеспечивая более высокую скорость за счёт объединения пропускной способности, а также более надёжное соединение WiFi на нескольких одновременно используемых диапазонах.

Мультиресурсные единицы (MRU)

В Wi-Fi 6 спектральные ресурсы могут быть потрачены впустую, если канал сталкивается с помехами сигнала. Благодаря Multi-RU, устройства Wi-Fi 7 смогут полноценно использовать остальные каналы, которые не заняты или не прерываются. Это позволит эффективно использовать всю пропускную способность WiFi, делая передачу данных быстрее и надёжнее.

16×16 MU-MIMO

Технология MU-MIMO (Multi-User Multiple-Input Multiple-Output) поддерживает одновременную передачу и приём данных несколькими пользователями. С 16×16 MU-MIMO WiFi 7 удваивает количество пространственных потоков по сравнению с WiFi 6 и увеличивает пропускную способность сети. Это означает, что больше устройств WiFi, требующих большей пропускной способности сети, смогут работать одновременно без перебоев.

Что может дать Wi-Fi 7 в разных сферах?

В гейминге Wi-Fi 7 обеспечивает сверхбыструю скорость Wi-Fi и чрезвычайно низкую задержку, что увеличивает ваши конкурентные преимущества в играх, будь то облачные игры, виртуальная реальность (VR), дополненная реальность (AR) или смешанная реальность (MR).

В системах умного дома благодаря увеличенной пропускной способности, лучшему преодолению помех и избежанию перегрузок по сравнению с предыдущими поколениями WiFi, новый стандарт позволяет наслаждаться всеми возможностями умного дома, от плавного потокового видео в формате 8K до подключения большего количества устройств.

В производстве миллионы промышленных IoT-устройств осуществляют революцию в производстве и распространении продукции, а устройства ASUS WiFi 7 могут помочь этим системам достигнуть новых высот.

В бизнесе, если ваша компания работает в сфере игр, умных домов или умного производства, например, в создании VR-контента или промышленной IoT-инженерии, инфраструктура WiFi 7 может подготовить вас к расширению масштабов, когда появится следующая крупная технология.