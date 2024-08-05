WiFi 7 – переваги та можливості нового стандарту

WiFi 7 (IEEE 802.11be) – це сьоме покоління стандарту 802.11. Він включає всі переваги WiFi 6/6E і додає кілька нових можливостей, таких як збільшена пропускна здатність до 320 МГц і підтримка 4K-QAM. Крім того, стандарт впроваджує революційні функції, такі як багатоканальна робота та багаторесурсні блоки (MRU). Якщо Wi-Fi 6e створювався головним чином у відповідь на кількість мобільних пристроїв, то Wi‑Fi 7 має намір здивувати неймовірною швидкістю підключення.

На жаль, на сьогоднішній день стандарт Wi-Fi 7 офіційно не зареєстрований в Україні, але варто відкрити до нових можливостей, які він приносить. Для повноцінного функціонування нового стандарту необхідні пристрої, що його підтримують: ноутбуки, ПК з новими материнськими платами або спеціалізованими мережевими картами, а також роутери з підтримкою ВайФай 7. Ці додаткові переваги нового стандарту будуть корисні для користувачів з різними запитами та потребами.

Технічні особливості WiFi 7 (IEEE 802.11be)

Пропускна здатність 320 МГц

У той час як WiFi 6E збільшив ширину каналу в діапазоні 6 ГГц до 160 МГц WiFi 7 пропонує ще більше можливостей, подвоюючи пропускну здатність передачі даних до 320 МГц. Можна уявити мережу як віртуальну автомагістраль, а подвоєну пропускну здатність – як збільшення кількості смуг для пропуску більшої кількості транспортних засобів.

4K-QAM

З впровадженням 4K-QAM, WiFi 7 може підвищити швидкість передачі даних у порівнянні з WiFi 6/6E на 20%, оскільки більш високий рівень QAM дозволяє пакувати сигнали щільніше. Це ніби на автомагістралі кожна вантажівка могла перевозити більше товарів за той самий проміжок часу.

Многоканальне з’єднання (MLO)

До появи WiFi 7 передача даних обмежувалася одним діапазоном, наприклад, 2,4 ГГц або 5 ГГц. Функція Multi-Link Operation (MLO) дозволяє пристрою одночасно підключатися до кількох діапазонів, забезпечуючи більш високу швидкість за рахунок об’єднання пропускної здатності, а також більш надійне з’єднання WiFi на декількох діапазонах, що одночасно використовуються.

Мультиресурсні одиниці (MRU)

Wi-Fi 6 спектральні ресурси можуть бути витрачені марно, якщо канал стикається з перешкодами сигналу. Завдяки Multi-RU пристрої Wi-Fi 7 зможуть повноцінно використовувати інші канали, які не зайняті або не перериваються. Це дозволить ефективно використовувати всю пропускну здатність WiFi, роблячи передачу даних швидше та надійніше.

16×16 MU-MIMO

Технологія MU-MIMO (Multi-User Multiple-Input Multiple-Output) підтримує одночасну передачу та прийом даних кількома користувачами. З 16×16 MU-MIMO WiFi 7 подвоює кількість просторових потоків у порівнянні з WiFi 6 та збільшує пропускну спроможність мережі. Це означає, що більше пристроїв WiFi, які потребують більшої пропускної спроможності мережі, можуть працювати одночасно без перебоїв.

Що може дати Wi-Fi 7 у різних сферах?

У геймінгу Wi-Fi 7 забезпечує надшвидку швидкість Wi-Fi і надзвичайно низьку затримку, що збільшує ваші конкурентні переваги в іграх, будь то хмарні ігри, віртуальна реальність (VR), доповнена реальність (AR) або змішана реальність (MR).

У системах розумного будинку завдяки збільшеній пропускній здатності, кращому подоланню перешкод та уникненню перевантажень у порівнянні з попередніми поколіннями WiFi, новий стандарт дозволяє насолоджуватися всіма можливостями розумного будинку, від плавного потокового відео у форматі 8K до підключення більшої кількості пристроїв.

У виробництві мільйони промислових IoT-пристроїв здійснюють революцію у виробництві та розповсюдженні продукції, а пристрої ASUS WiFi 7 можуть допомогти цим системам досягти нових висот.

У бізнесі, якщо ваша компанія працює у сфері ігор, розумних будинків або розумного виробництва, наприклад, у створенні VR-контенту або промислової IoT-інженерії, інфраструктура WiFi 7 може підготувати вас до розширення масштабів, коли з’явиться така велика технологія.