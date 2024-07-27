Чем игровой смартфон отличается от обычного

По предназначению смартфоны классифицируют на мультимедийные, базовые, для работы и учебы, геймерские. Границы между категориями размытые. Телефон начального уровня станет инструментом для офисных задач. Имиджевый — альтернатива фотоаппарату. Мультимедийный хорош в профильном программном обеспечении. На «звание» игрового претендует далеко не каждый мобильник. Для запуска ресурсоемких игр требуются вычислительные ресурсы.

Характеристики экрана

Экранное пространство — самый ценный «ресурс» для видеоигры. Чем больше дюймов, тем четче мелкие детали, проще взаимодействовать с игровым интерфейсом. При недостаточном размере приходится держать телефон близко к глазам, а это вредно для зрения. Плюс ко всему, с управлением могут возникнуть проблемы. Особенно, если нужно задействовать обе руки одновременно.

Оптимальный размер игрового смартфона от 6,5 дюйма. А безрамочный фаблет на 6,7-7,6 дюйма обеспечивает ощущение полного погружения в игровой мир. Эффект присутствия достигается также благодаря реалистичной цветопередаче, высокой скорости отклика и плавной кадросмене.

Улучшенное охлаждение

Качественный игровой смартфон не перегревается и сохраняет стабильность при повышенных нагрузках. Для нормальной рабочей температуры комплектующих используются усовершенствованные механизмы отвода тепла. Основные варианты модернизации системы охлаждения:

Увеличение испарительной камеры, повышение пропускной способности тепловых трубок, использование кулеров, установка графеновых пластин.

Много оперативной памяти

Среди прочих фишек — большая оперативка. Игры нагружают систему, поэтому Гигабайты лишними не бывают. В основном производители используют быструю и актуальную память не меньше 4 Гигабайт. Флагманские сборки получают от 6 до 16 Гигабайт.

Экономить на ОЗУ нельзя, ее недостаток — проблема для геймерского телефона: возникают проблемы с загрузкой и установкой софта, игры вылетают, реакция на команды заторможенная.

Топовый процессор

Чипы для игровых смартфонов выпускают компании Самсунг, Эпл, Куалком, Медиатек. Отличительные характеристики микропроцессоров геймерского класса заключаются в ключевых аспектах:

Стоимость. Преимущественно — средний или топовый ценовой сегмент.

Количество ядер. 6 и более — в самый раз для достижения комфортного уровня продуктивности.

Графическая составляющая. Предусматривается качественная встроенная графика.

Энергоэффективность. При высокой мощности — оптимизированная нагрузка на батарею.

Автономность

Геймерские устройства бьют рекорды автономности. Долгая работа без подзарядки — заслуга энергоемких аккумуляторов. Телефоны для игр с батареей меньше 4000 мАчас — редкость. Широко распространены модели с емкостью 5000 мАчас. Крупногабаритные фаблеты оснащаются выносливыми аккумуляторами на 6000-8000 мАчас.

Еще один признак, по которому игровой телефон можно отличить от неигрового, не углубляясь в аппаратное обеспечение, — дизайн. На геймеров ориентированы мобильники с эффектным декором, необычным рельефом «спинки» и прочими фишками.