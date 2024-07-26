Смартфон Nubia Z60 Ultra Leading Version получил разогнанную версию чипа Snapdragon 8 Gen 3

Смартфон Nubia Z60 Ultra Leading Version отличается от обычной модели разогнанной версией процессора Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. По словам производителя, благодаря этому новинка стала лучше обрабатывать функции ИИ. Другие спецификации устройства остались без изменений.

Nubia Z60 Ultra Leading Version оснащен 6.8-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1500 нит. Встроенная фронтальная камера имеет разрешение 12 Мпикс. Смартфон поставляется с оперативной памятью LPDDR5X, накопителем UFS 4.0, термопластиной аэрокосмического класса и большой паровой камерой со сверхпроводящим наноуглеродным волокном.

Устройство питается от аккумулятора емкостью 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 60 Вт. Смартфон имеет защиту от воды и пыли по стандарту IP68 и тройную основную камеру: 50 Мпикс (Sony IMX800 с оптической стабилизацией изображения), 50 Мпикс (широкоугольный объектив) и 64 Мпикс (телеобъектив OmniVision OV64B).

Купить игровой смартфон Nubia Z60 Ultra Leading Version можно будет с 12 августа по таким ценам:

nubia Z60 Ultra Leading Version, 8+256 ГБ — $649/£649/€729

nubia Z60 Ultra Leading Version, 12+256 ГБ — $699/£729/€779

nubia Z60 Ultra Leading Version, 16+512 ГБ — $779/£829/€879

nubia Z60 Ultra Leading Version, 16 ГБ+1 ТБ — $879/£929/€979