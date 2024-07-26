Смартфон Nubia Z60 Ultra Leading Version отримав розігнану версію чіпа Snapdragon 8 Gen 3

Смартфон Nubia Z60 Ultra Leading Version відрізняється від звичайної моделі розігнаною версією процесора Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. За словами виробника, завдяки цьому новинка почала краще обробляти функції ІІ. Інші специфікації пристрою залишилися без змін.

Nubia Z60 Ultra Leading Version оснащений 6.8-дюймовим AMOLED-дисплеєм із частотою оновлення 120 Гц та піковою яскравістю 1500 нит. Вбудована фронтальна камера має роздільну здатність 12 Мпікс. Смартфон постачається з оперативною пам’яттю LPDDR5X, накопичувачем UFS 4.0, термопластиною аерокосмічного класу та великою паровою камерою із надпровідним нановуглецевим волокном.

Пристрій живиться від акумулятора ємністю 6000 мАг за допомогою швидкої зарядки потужністю 60 Вт. Смартфон має захист від води та пилу за стандартом IP68 та потрійну основну камеру: 50 Мпікс (Sony IMX800 з оптичною стабілізацією зображення), 50 Мпікс (ширококутний об’єктив) та 64 Мпікс (телеоб’єктив OmniVision OV64B).

Купити ігровий смартфон Nubia Z60 Ultra Leading Version можна буде з 12 серпня за такими цінами:

nubia Z60 Ultra Leading Version, 8+256 ГБ – $649/£649/€729

nubia Z60 Ultra Leading Version, 12+256 ГБ – $699/£729/€779

nubia Z60 Ultra Leading Version, 16+512 ГБ – $779/£829/€879

nubia Z60 Ultra Leading Version, 16 ГБ+1 ТБ – $879/£929/€979