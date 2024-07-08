Обзор наушников Ugreen HiTune Max5c: Зачем Япония?

Компания Ugreen известна своей периферией и цифровыми аксессуарами. Сегодня расскажем про полноразмерные наушники Ugreen HiTune Max5c, которые в очередной раз ломают стереотипы про бюджетные устройства.

Дизайн и эргономика

Наушники выполнены в привычном для полноразмерных моделей дизайне последних лет. Довольно объемные корпусы динамиков и элегантное оголовье. Здесь оно не слишком тонкое, так что ощутимый вес не давит на голову.

Мягкости добавляют большие амбушюры и вставка внутри дуги каркаса. И те, и те выполнены из мягкого кожзама. Да, он паркий в летний зной, но как показал опыт тканевые варианты тактильно лишь немного приятнее.

Корпус выполнен из пластика с покрытием софттач. Он действительно не собирает слишком активно следы пальцев, но кое какие остаются со временем. Еще есть риск того, что при ношении в сумке или рюкзаке без чехла, покрытие может поцарапаться. Комплектного чехла или хотя бы мешочка, к сожалению, нет.

Каркас наушников металлический, имеет некоторую степень свободы изгиба. Регулируются чашки динамиков и по длине по несколько сантиметров с каждой стороны.

В корпусе динамиков можно увидеть дифузоры для выхода водуха при движении мембраны. По своему опыту можем сказать, что в моделях с ними звук кажется чуть более объемным.

На нижних торцах есть по одному отверстию микрофона. Наушники могут работать в качестве гарнитуры как при подключении к смартфону, так и ПК разумеется.

HiTune Max5c выпускаются в черном и белом цвете. Второй разбавлен кремовыми амбушюрами и вставкой в оголовье. А слегка золотистый каркас используется в обоих цветовых исполнениях.

Для управления используются кнопки на правой половине. Здесь регулируется громкость, включаются сами наушники и активная система шумоподаления. Здесь же установлен порт USB Type-С для зарядки. В комплекте есть два кабеля – один с выходом на такой же симметричный, второй на Type-A.

Оснащение и звучание

Ugreen HiTune Max5c получили 40 миллиметровые динамики. Можно пытаться найти какие-то особенности в звучании наушников за 50 долларов, но нам кажется, что стоит обозначить главное. Они дают достаточно басов и выразительную, хотя и с оговорками аудио-сцену. Это единственное нарекание в них. В то время как разные линии хорошо слышны и качественно воспроизводятся, все вместе звучит немного скомкано. То есть отдельно взятая классическая композиция на акустике будет звучать хорошо, а вот виолончель у Apocalyptica, где с ней сочетаются другие электронные инструменты уже не так. Тем более это касается рока и электронной музыки. Для первого ситуацию можно немного исправить эквалайзером. Как должен звучать, с точки зрения акустики, очередной хит Армин Ван Бююрена вообще мало кто знает. Но в целом все в этих наушниках звучит очень хорошо для своей цены.

ANC работает как в режиме полной изоляции от окружения, так и в режиме прозрачности, чтобы слышать голоса или особо важные звуки, вроде звукового сигнала авто. Полное шумоподавления работает хорошо, технологии ушли далеко вперед и не стоят теперь особенно дорого. В сочетании с пассивной изоляцией амбушюрами «потеряться» в тишине с этими наушниками можно.

Последний, но явно не по значимости в наше время беспроводных устройств –фактор автономности. Наушники работают до 75 часов без системы шумодава! Мы, слушав их три дня по 7-8 часов так и не дождались разряда батареи. На восполнение заряда нужно полтора часа, что очень быстро для немаленького по мерам наушников аккумулятора.

Впечатления

Мы все еще пытаемся находить подвох в бюджетных устройствах и с каждым годом это становится все труднее. Допустим, в акустике это можно списать на субъективность восприятия звука. Однако даже с точки зрения технических данных, Ugreen HiTune Max5c – очень даже топовые наушники в своем ценовом диапазоне. В них современный адаптер Блутус и есть поддержка самых популярных кодеков, что для Андроида, что для iOS.

Ugreen HiTune Max5c качественно собраны, у них приятный, пусть и не оригинальный дизайн. Звук точно на уровне моделей вдвое дороже, которые, скорее всего, берут разницу за бренд, а не технологии. За R&D берут вчетверо больше, но как показали последние обзоры, наука и здесь притормозила, упершись в потолок физических возможностей техники.

Не можем не отметить, что купить такие наушники Ugreen в Украине уже можно за 2000 грн. А «не у нас» цена составит 1200 грн, что вообще кажется незаконным. 1200 украинских гривен при исторически наивысшем курсе к доллару США за, по факту, наушники среднего класса. Так что, не стесняйтесь.

К слову, для наших читателей дополнительно доступна скидка в $3,5 по коду UG5CHTU. Таким образом по текущему курсу купить наушники Ugreen HiTune Max5c можно будет за 1290 вместо 1435 грн.

Характеристики наушников Ugreen HiTune Max5c

Размер динамиков: 40 мм Частотный диапазон наушников: 20 Гц — 40 КГц Чувственность наушников: 100 дБ при 1кГц Чувственность микрофона: -42 ДБ Количество микрофонов: 1 Кодеки: AAC, SBC, LDAC Подключение: Bluetooth 5.4 Система шумоподавления: активная Защита: нет Аккумулятор наушника: 600 мА·ч Длина кабеля: 1 м Габариты наушников: 199×26×163 мм Масса кейса: 408 г Устройство предоставлено: Ugreen Цена: $35 ($50 в Украине)

Оценка:

+ звучание

+ качество сборки

+ автономность

+ активная система шумоподавления

-ощутимый общий вес

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Андрей Риттер

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