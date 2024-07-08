Обзор наушников Ugreen HiTune Max5c: Зачем Япония?08.07.24
Компания Ugreen известна своей периферией и цифровыми аксессуарами. Сегодня расскажем про полноразмерные наушники Ugreen HiTune Max5c, которые в очередной раз ломают стереотипы про бюджетные устройства.
Дизайн и эргономика
Наушники выполнены в привычном для полноразмерных моделей дизайне последних лет. Довольно объемные корпусы динамиков и элегантное оголовье. Здесь оно не слишком тонкое, так что ощутимый вес не давит на голову.
Мягкости добавляют большие амбушюры и вставка внутри дуги каркаса. И те, и те выполнены из мягкого кожзама. Да, он паркий в летний зной, но как показал опыт тканевые варианты тактильно лишь немного приятнее.
Корпус выполнен из пластика с покрытием софттач. Он действительно не собирает слишком активно следы пальцев, но кое какие остаются со временем. Еще есть риск того, что при ношении в сумке или рюкзаке без чехла, покрытие может поцарапаться. Комплектного чехла или хотя бы мешочка, к сожалению, нет.
Каркас наушников металлический, имеет некоторую степень свободы изгиба. Регулируются чашки динамиков и по длине по несколько сантиметров с каждой стороны.
В корпусе динамиков можно увидеть дифузоры для выхода водуха при движении мембраны. По своему опыту можем сказать, что в моделях с ними звук кажется чуть более объемным.
На нижних торцах есть по одному отверстию микрофона. Наушники могут работать в качестве гарнитуры как при подключении к смартфону, так и ПК разумеется.
HiTune Max5c выпускаются в черном и белом цвете. Второй разбавлен кремовыми амбушюрами и вставкой в оголовье. А слегка золотистый каркас используется в обоих цветовых исполнениях.
Для управления используются кнопки на правой половине. Здесь регулируется громкость, включаются сами наушники и активная система шумоподаления. Здесь же установлен порт USB Type-С для зарядки. В комплекте есть два кабеля – один с выходом на такой же симметричный, второй на Type-A.
Оснащение и звучание
Ugreen HiTune Max5c получили 40 миллиметровые динамики. Можно пытаться найти какие-то особенности в звучании наушников за 50 долларов, но нам кажется, что стоит обозначить главное. Они дают достаточно басов и выразительную, хотя и с оговорками аудио-сцену. Это единственное нарекание в них. В то время как разные линии хорошо слышны и качественно воспроизводятся, все вместе звучит немного скомкано. То есть отдельно взятая классическая композиция на акустике будет звучать хорошо, а вот виолончель у Apocalyptica, где с ней сочетаются другие электронные инструменты уже не так. Тем более это касается рока и электронной музыки. Для первого ситуацию можно немного исправить эквалайзером. Как должен звучать, с точки зрения акустики, очередной хит Армин Ван Бююрена вообще мало кто знает. Но в целом все в этих наушниках звучит очень хорошо для своей цены.
ANC работает как в режиме полной изоляции от окружения, так и в режиме прозрачности, чтобы слышать голоса или особо важные звуки, вроде звукового сигнала авто. Полное шумоподавления работает хорошо, технологии ушли далеко вперед и не стоят теперь особенно дорого. В сочетании с пассивной изоляцией амбушюрами «потеряться» в тишине с этими наушниками можно.
Последний, но явно не по значимости в наше время беспроводных устройств –фактор автономности. Наушники работают до 75 часов без системы шумодава! Мы, слушав их три дня по 7-8 часов так и не дождались разряда батареи. На восполнение заряда нужно полтора часа, что очень быстро для немаленького по мерам наушников аккумулятора.
Впечатления
Мы все еще пытаемся находить подвох в бюджетных устройствах и с каждым годом это становится все труднее. Допустим, в акустике это можно списать на субъективность восприятия звука. Однако даже с точки зрения технических данных, Ugreen HiTune Max5c – очень даже топовые наушники в своем ценовом диапазоне. В них современный адаптер Блутус и есть поддержка самых популярных кодеков, что для Андроида, что для iOS.
Ugreen HiTune Max5c качественно собраны, у них приятный, пусть и не оригинальный дизайн. Звук точно на уровне моделей вдвое дороже, которые, скорее всего, берут разницу за бренд, а не технологии. За R&D берут вчетверо больше, но как показали последние обзоры, наука и здесь притормозила, упершись в потолок физических возможностей техники.
Не можем не отметить, что купить такие наушники Ugreen в Украине уже можно за 2000 грн. А «не у нас» цена составит 1200 грн, что вообще кажется незаконным. 1200 украинских гривен при исторически наивысшем курсе к доллару США за, по факту, наушники среднего класса. Так что, не стесняйтесь.
К слову, для наших читателей дополнительно доступна скидка в $3,5 по коду UG5CHTU. Таким образом по текущему курсу купить наушники Ugreen HiTune Max5c можно будет за 1290 вместо 1435 грн.
Характеристики наушников Ugreen HiTune Max5c
|Размер динамиков:
|40 мм
|Частотный диапазон наушников:
|20 Гц — 40 КГц
|Чувственность наушников:
|100 дБ при 1кГц
|Чувственность микрофона:
|-42 ДБ
|Количество микрофонов:
|1
|Кодеки:
|AAC, SBC, LDAC
|Подключение:
|Bluetooth 5.4
|Система шумоподавления:
|активная
|Защита:
|нет
|Аккумулятор наушника:
|600 мА·ч
|Длина кабеля:
|1 м
|Габариты наушников:
|199×26×163 мм
|Масса кейса:
|408 г
|Устройство предоставлено:
|Ugreen
|Цена:
|$35 ($50 в Украине)
Оценка:
+ звучание
+ качество сборки
+ автономность
+ активная система шумоподавления
-ощутимый общий вес
Читайте также:
- Обзор Bluetooth-наушников Bloody MH390: закрытая вечеринка
- Обзор наушников Sony WH-1000XM5: звук вне времени
- Обзор наушников Cougar Immersa Essential: просто звук
- Обзор наушников ASUS ROG Fusion II 300: большой звук
Редактор
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Обзор наушников Ugreen HiTune Max5c: Зачем Япония?
Компания Ugreen известна своей периферией и цифровыми аксессуарами. Сегодня расскажем про полноразмерные наушники Ugreen HiTune Max5c, которые в очередной раз ломают стереотипы про бюджетные устройства.
Обзор наушников Ugreen HiTune Max5c: Зачем Япония?
Не только Samsung Flip: 6 альтернатив смартфонов-раскладушек от Motorola, ZTE, Tecno, Oppo, Vivo и Huawei
Тест игрового ноутбука Acer Nitro 16 AN16-41-R86T: свежий
Обзор наушников Oppo Enco x3i: мечта детства
Андроид Авто и Карплей — самозагнанные в угол?
Обзор маршрутизатора ASUS RT-AX52: быстро и доступно
Обзор игровой мышки Logitech G502 X Plus: вековая или вечная?
Топ защищенных смартфонов 2024 года
Обзор монитора ASUS VG249QL3A: хорош во всем
Обзор электровелосипеда Acer eUrban eBike R: едем сотку?
Тест ноутбука ASUS ROG Zephyrus G16 (2024): в двух мирах
Почему стоит покупать прошлогодние бу смартфоны-флагманы?
Тест ноутбука Acer Swift Go 16 (SFG16-72-7669): полный расклад
Тест ноутбука ASUS Zenbook Duo 2024: оба два
Обзор смартфона Oppo Reno 11F: батарея — огонь
Новая почта вышла на рынок Франции и открыла 100-е отделение в Европесервис события в мире
Отделение Nova Post в Ницце будет работать по адресу 27 Avenue Notre Dame, 06000. В нем клиенты смогут получать и отправлять документы, посылки и грузы до 100 кг в и из Украины
Стали известны характеристики ноутбука Acemagic X1 с двумя полноценными экранамидисплей концепт ноутбук
Компания Acemagic представила характеристики своего нового ноутбука с двумя экранами, который был впервые показан на Computex 2023 под названием Acemagic X1 (ранее Z1A).