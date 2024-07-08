Огляд навушників Ugreen HiTune Max5c: Навіщо Японія?

Компанія Ugreen відома своєю периферією та цифровими аксесуарами. Сьогодні розповімо про повнорозмірні навушники Ugreen HiTune Max5c, які в черговий раз ламають стереотипи про бюджетні пристрої.

Дизайн та ергономіка

Навушники виконані у звичному для повнорозмірних моделей дизайн останніх років. Досить об’ємні корпуси динаміків та елегантне оголов’я. Тут воно не надто тонке, тож відчутна вага не тисне на голову.

М’якості додають великі амбушюри та вставка всередині дуги каркасу. І ті, і ті виконані з м’якого шкірозамінника. Так, він паркій у літню спеку, але як показав досвід тканинні варіанти тактильно лише трохи приємніше.

Корпус виконаний із пластику з покриттям софттач. Він дійсно не збирає занадто активно сліди пальців, але деякі залишаються з часом. Ще є ризик того, що при носінні в сумці або рюкзаку без чохла покриття може подряпатися. Комплектного чохла чи хоча б мішечка, на жаль, немає.

Каркас навушників металевий, має певний ступінь свободи вигину. Регулюються чашки динаміків і по довжині кілька сантиметрів з кожного боку.

У корпусі динаміків можна побачити дифузори для виходу води під час руху мембрани. За своїм досвідом можемо сказати, що в моделях з ними звук здається трохи більшим.

На нижніх торцях є один отвор мікрофона. Навушники можуть працювати як гарнітура як при підключенні до смартфону, так і ПК зрозуміло.

HiTune Max5c випускаються в чорному та білому кольорі. Другий розведений кремовими амбушюрами та вставкою в оголов’я. А трохи золотистий каркас використовується в обох кольорових виконаннях.

Для керування використовуються кнопки на правій половині. Тут регулюється гучність, включаються самі навушники та активна система шумоподалення. Тут встановлений порт USB Type-С для зарядки. У комплекті є два кабелі – один із виходом на такий самий симетричний, другий на Type-A.

Обладнання та звучання

Ugreen HiTune Max5c отримали 40 міліметрові динаміки. Можна намагатися знайти якісь особливості у звучанні навушників за 50 доларів, але нам здається, що варто окреслити головне. Вони дають досить басів і виразну, хоч і з застереженнями аудіо-сцену. Це єдине нарікання у них. У той час як різні лінії добре чутні та якісно відтворюються, все разом звучить трохи скомкано. Тобто окремо взята класична композиція на акустиці звучатиме добре, а ось віолончель у Apocalyptica, де з нею поєднуються інші електронні інструменти вже не так. Тим більше це стосується року та електронної музики. Для першого ситуацію можна трохи виправити еквалайзер. Як має звучати, з погляду акустики черговий хіт Армін Ван Бююрена взагалі мало хто знає. Але загалом усе у цих навушниках звучить дуже добре для своєї ціни.

ANC працює як у режимі повної ізоляції від оточення, так і в режимі прозорості, щоб чути голоси або особливо важливі звуки, на зразок звукового сигналу авто. Повне шумозаглушення працює добре, технології пішли далеко вперед і не коштують тепер особливо дорого. У поєднанні з пасивною ізоляцією амбушюрами «загубитися» в тиші з цими навушниками можна.

Останній, але явно за значимістю нині бездротових пристроїв –фактор автономності. Навушники працюють до 75 годин без системи шумодава! Ми, слухаючи їх три дні по 7-8 годин, так і не дочекалися розряду батареї. На заповнення заряду потрібно півтори години, що дуже швидко для немаленького за мірами навушників акумулятора.

Враження

Ми все ще намагаємося знаходити каверзу в бюджетних пристроях і з кожним роком це стає все важче. Допустимо, в акустиці це можна списати на суб’єктивність сприйняття звуку. Однак навіть з точки зору технічних даних, Ugreen HiTune Max5c – дуже топові навушники у своєму ціновому діапазоні. Вони сучасний адаптер Блутус і є підтримка найпопулярніших кодеків, що з Андроїда, що з iOS.

Ugreen HiTune Max5c якісно зібрані, вони мають приємний, нехай і не оригінальний дизайн. Звук точно на рівні моделей вдвічі дорожчий, які швидше за все беруть різницю за бренд, а не технології. За R&D беруть вчетверо більше, але як показали останні огляди, наука і тут пригальмувала, упершись у стелю фізичних можливостей техніки.

Не можемо не відзначити, що купити навушники Ugreen в Україні вже можна за 2000 грн. А «не у нас» ціна становитиме 1200 грн, що взагалі здається незаконним. 1200 українських гривень за історично найвищого курсу до долара США за, за фактом, навушники середнього класу. Так що не соромтеся.

Для наших читачів додатково доступна знижка $3,5 з кодом UG5CHTU. Таким чином, за поточним курсом купити навушники Ugreen HiTune Max5c можна буде за 1290 замість 1435 грн.

Характеристики навушників Ugreen HiTune Max5c

Розмір динаміків: 40 мм Частотний діапазон навушників: 20 Гц – 40 КГц Чутливість навушників: 100 дБ при 1кГц Чутливість мікрофона: -42 ДБ Кількість мікрофонів: 1 Кодеки: AAC, SBC, LDAC Підключення: Bluetooth 5.4 Система шумозаглушення: активна Захист: ні Акумулятор навушника: 600 мА·год Довжина кабелю: 1 м Габарити навушників: 199×26×163 мм Маса кейсу: 408 г Пристрій надано: Ugreen Ціна: $35 ($50 в Україні)

Оцінка:

+ звучання

+ якість складання

+ автономність

+ активна система шумоподавлення

-відчутна загальна вага

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Андрій Ріттер

Редактор Редактор

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