Наушники Xiaomi Buds 5 с ANC, защитой IP54 и поддержкой aptX Lossless стоят менее $10026.07.24
Компания Xiaomi представила новые TWS-наушники Buds 5. Эти вкладыши отличаются защитой IP54 и 11-мм драйверами, при этом их вес составляет всего 4.2 грамма. Buds 5 оснащены системой активного шумоподавления (ANC) и поддерживают кодек aptX Lossless, а также технологии Spatial Audio и Dolby Atmos.
Звук был настроен командой Harman Golden Ear. Что касается автономности, наушники обеспечивают до 6.5 часов прослушивания музыки на одном заряде, а зарядный чехол увеличивает это время до 39 часов.
Кроме того, они поддерживают быстрое подключение к устройствам Xiaomi. В Китае Xiaomi Buds 5 можно приобрести за $96 в цветах Moon Shadow Black, Snow Mountain White и Titanium Gold.
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Наушники Xiaomi Buds 5 с ANC, защитой IP54 и поддержкой aptX Lossless стоят менее $100Bluetooth Xiaomi наушники
Наушники Xiaomi Buds 5 отличаются защитой IP54 и 11-мм драйверами, при этом их вес составляет всего 4.2 грамма.
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