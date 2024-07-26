Наушники Xiaomi Buds 5 с ANC, защитой IP54 и поддержкой aptX Lossless стоят менее $100

Компания Xiaomi представила новые TWS-наушники Buds 5. Эти вкладыши отличаются защитой IP54 и 11-мм драйверами, при этом их вес составляет всего 4.2 грамма. Buds 5 оснащены системой активного шумоподавления (ANC) и поддерживают кодек aptX Lossless, а также технологии Spatial Audio и Dolby Atmos.

Звук был настроен командой Harman Golden Ear. Что касается автономности, наушники обеспечивают до 6.5 часов прослушивания музыки на одном заряде, а зарядный чехол увеличивает это время до 39 часов.

Кроме того, они поддерживают быстрое подключение к устройствам Xiaomi. В Китае Xiaomi Buds 5 можно приобрести за $96 в цветах Moon Shadow Black, Snow Mountain White и Titanium Gold.