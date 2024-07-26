Навушники Xiaomi Buds 5 з ANC, захистом IP54 та підтримкою aptX Lossless коштують менше $100

Компанія Xiaomi представила нові TWS-навушники Buds 5. Ці вкладки відрізняються захистом IP54 і 11-мм драйверами, при цьому їх вага складає всього 4.2 грама. Buds 5 оснащені системою активного шумоподавлення (ANC) та підтримують кодек aptX Lossless, а також технології Spatial Audio та Dolby Atmos.

Звук був налаштований командою Harman Golden Ear. Що стосується автономності, навушники забезпечують до 6.5 години прослуховування музики на одному заряді, а зарядний чохол збільшує цей час до 39 годин.

Вони також підтримують швидке підключення до пристроїв Xiaomi. У Китаї Xiaomi Buds 5 можна придбати за $96 у кольорах Moon Shadow Black, Snow Mountain White та Titanium Gold.