Навушники Xiaomi Buds 5 з ANC, захистом IP54 та підтримкою aptX Lossless коштують менше $10026.07.24
Компанія Xiaomi представила нові TWS-навушники Buds 5. Ці вкладки відрізняються захистом IP54 і 11-мм драйверами, при цьому їх вага складає всього 4.2 грама. Buds 5 оснащені системою активного шумоподавлення (ANC) та підтримують кодек aptX Lossless, а також технології Spatial Audio та Dolby Atmos.
Звук був налаштований командою Harman Golden Ear. Що стосується автономності, навушники забезпечують до 6.5 години прослуховування музики на одному заряді, а зарядний чохол збільшує цей час до 39 годин.
Вони також підтримують швидке підключення до пристроїв Xiaomi. У Китаї Xiaomi Buds 5 можна придбати за $96 у кольорах Moon Shadow Black, Snow Mountain White та Titanium Gold.
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