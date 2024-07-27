Разработан пластырь, который сможет следить за показателями здоровья диабететиков

Исследователи из Наньянского технологического университета, Сингапур (NTU Singapore) разработали инновационный лазерный пластырь, который может отслеживать важные показатели здоровья через пот человека. Эта инновация обещает неинвазивный и эффективный метод контроля состояния здоровья для пациентов с диабетом и других заболеваний.

Человеческий пот содержит ценные биомаркеры, такие как глюкоза, лактат и мочевина, которые могут предоставить важную информацию о различных состояниях здоровья. Традиционно пациенты с диабетом полагались на инвазивные методы, такие как анализ крови из пальца, чтобы контролировать уровень глюкозы в крови — процесс, который может быть болезненным и неудобным. Существующие сенсорные устройства также имеют недостатки, включая высокую стоимость и дискомфорт от длительного ношения на коже.

Исследовательская группа NTU во главе с доцентом Чен Ю-Ченом из Школы электротехники и электронной инженерии (EEE) интегрировала микролазерную технологию в мягкую гидрогелевую пленку, создав гибкое и компактное сенсорное устройство, похожее на пластырь. Оно может быстро и точно определять уровень биомаркеров в поте и обеспечивать бесперебойный мониторинг состояния здоровья без инвазивных процедур. Новое устройство команды NTU является частью плана NTU 2025 по внедрению передовых исследований на благо общества.

Этот пластырь использует крошечные лазеры в каплях жидкого кристалла для выявления специфических маркеров здоровья. Разноцветные точки на пластыре представляют глюкозу, лактат и мочевину, что позволяет устройству контролировать все вещества одновременно. Во время экспериментов пластырь продемонстрировал высокую чувствительность, выявляя изменения уровня биомаркеров размером до 0,001 мм, что в 100 раз лучше, чем существующие технологии. Эта точность позволяет точно отслеживать биомаркеры и дает подробную картину здоровья пользователя, охватывающую как низкие, так и высокие уровни.

Исследовательская группа стремится расширить возможности устройства, чтобы обнаруживать дополнительные вещества, такие как лекарства и другие химические соединения, присутствующие в поте. Исследование подробно описано в журнале Analytical Chemistry.