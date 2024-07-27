Розроблено пластир, який зможе стежити за показниками здоров’я діабететиків27.07.24
Дослідники з Наньянського технологічного університету Сінгапур (NTU Singapore) розробили інноваційний лазерний пластир, який може відстежувати важливі показники здоров’я через піт людини. Ця інновація обіцяє неінвазивний та ефективний метод контролю стану здоров’я для пацієнтів з діабетом та інших захворювань.
Людський піт містить цінні біомаркери, такі як глюкоза, лактат та сечовина, які можуть надати важливу інформацію про різні стани здоров’я. Традиційно пацієнти з діабетом покладалися на інвазивні методи, такі як аналіз крові з пальця, щоб контролювати рівень глюкози в крові – процес, який може бути болючим та незручним. Існуючі сенсорні пристрої мають недоліки, включаючи високу вартість і дискомфорт від тривалого носіння на шкірі.
Дослідницька група NTU на чолі з доцентом Чен Ю-Ченом зі Школи електротехніки та електронної інженерії (EEE) інтегрувала мікролазерну технологію в м’яку гідрогелеву плівку, створивши гнучкий та компактний сенсорний пристрій, схожий на пластир. Воно може швидко та точно визначати рівень біомаркерів у поті та забезпечувати безперебійний моніторинг стану здоров’я без інвазивних процедур. Новий пристрій команди NTU є частиною плану NTU 2025 щодо впровадження передових досліджень на благо суспільства.
Цей пластир використовує крихітні лазери в краплях рідкого кристала виявлення специфічних маркерів здоров’я. Різнокольорові точки на пластирі представляють глюкозу, лактат та сечовину, що дозволяє пристрою контролювати всі речовини одночасно. Під час експериментів пластир продемонстрував високу чутливість, виявляючи зміни рівня біомаркерів розміром до 0,001 мм, що у 100 разів краще за існуючі технології. Ця точність дозволяє точно відстежувати біомаркери і дає докладну картину здоров’я користувача, що охоплює як низькі, так і рівні.
Дослідницька група прагне розширити можливості пристрою, щоб виявляти додаткові речовини, такі як ліки та інші хімічні сполуки у поті. Дослідження докладно описано у журналі Analytical Chemistry.
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