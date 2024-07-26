В Samsung рассказали почему их смартфоны будут использовать Google Messages26.07.24
Недавно стало известно, что телефоны Samsung с One UI 6.1.1 больше не поставляются с предустановленной программой Samsung Messages в некоторых странах. Samsung решила объяснить, почему они отказались от своего стандартного приложения для обмена сообщениями в пользу Google Messages.
Согласно Android Authority, Samsung стремится улучшить внедрение протокола Rich Communication Services (RCS). Компания считает, что использование Google Messages в качестве стандартного приложения для обмена сообщениями ускорит принятие RCS и предоставит пользователям Galaxy более надежный и привлекательный опыт мобильного общения.
Samsung и Google сотрудничают над тем, чтобы сделать Google Messages стандартным приложением для обмена сообщениями на телефонах Android. Этот шаг направлен на ускорение внедрения протокола Rich Communication Services (RCS), который предлагает более современные и удобные функции по сравнению с SMS и MMS.
Хотя пока это изменение касается только рынка США, представитель Samsung намекнул, что компания может принять аналогичные меры в других странах. Более подробная информация будет обнародована в течение ближайших месяцев.
RCS позволяет отправлять и получать текст, изображения и видео высокого разрешения, эмодзи, наклейки и информацию о местонахождении. Дополнительно RCS предлагает современные функции обмена сообщениями, такие как индикаторы прочтения/просмотра в реальном времени, ввод текста, ответы на отдельные сообщения и улучшенную защиту. Эти функции также доступны для групповых чатов.
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В Samsung рассказали почему их смартфоны будут использовать Google MessagesSamsung
Samsung считает, что использование Google Messages в качестве стандартного приложения для обмена сообщениями ускорит принятие RCS и предоставит пользователям Galaxy более надежный и привлекательный опыт мобильного общения.
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