У Samsung розповіли чому Google Messages замінять Samsung Messages

Нещодавно стало відомо, що телефони Samsung з One UI 6.1.1 більше не поставляються із встановленою програмою Samsung Messages у деяких країнах. Samsung вирішила пояснити, чому вони відмовилися від свого стандартного застосування для обміну повідомленнями на користь Google Messages.

Згідно з Android Authority, Samsung прагне поліпшити впровадження протоколу Rich Communication Services (RCS). Компанія вважає, що використання Google Messages як стандартний додаток для обміну повідомленнями прискорить прийняття RCS і надасть користувачам Galaxy більш надійний та привабливий досвід мобільного спілкування.

Samsung та Google співпрацюють над тим, щоб зробити Google Messages стандартною програмою для обміну повідомленнями на телефонах Android. Цей крок спрямований на прискорення впровадження протоколу Rich Communication Services (RCS), який пропонує більш сучасні та зручні функції порівняно із SMS та MMS.

Хоча поки ця зміна стосується лише ринку США, представник Samsung натякнув, що компанія може вжити аналогічні заходи в інших країнах. Докладніша інформація буде оприлюднена протягом найближчих місяців.

RCS дозволяє надсилати та отримувати текст, зображення та відео високої роздільної здатності, емодзі, наклейки та інформацію про місцезнаходження. Додатково RCS пропонує сучасні функції обміну повідомленнями, такі як індикатори прочитання/перегляду в реальному часі, введення тексту, відповіді на окремі повідомлення та покращений захист. Ці функції також доступні для групових чатів.