Обзор монитора ASUS VG249QL3A: хорош во всем

Обзор монитора ASUS VG249QL3A: хорош во всем27.05.24
Игровой монитор ASUS TUF Gaming VG249QL3A оснащается полным набором технологий, которые понравятся как геймерам, так и работающим с графическим контентом. Расскажем о нем подробнее.
Дизайн
Монитор ASUS TUF Gaming VG249QL3A выполнен в фирменном стиле линейки игровых мониторов компании. В целом он кажется громоздким, но определенные части экстерьера достаточно элегантные. Так, расстояние между матрицей и рамками небольшое и составляет 7 мм для верхней и боковых рамок и 20 мм для нижней.
Основание – массивное и имеет несколько особенностей повышающих удобство. Подставка монитора имеет четыре прорезиненные ножки, которые обеспечивают хорошее сцепление с поверхностью стола. Нет никакого раскачивания панели при изменении положения корпуса, хотя задние лучи подставки весьма короткие. Позади есть органайзер для кабелей.
Весь корпус монитора, внешняя сторона подставки и основания выполнены из шероховатого пластика, который не собирает отпечатков пальцев. Внутренняя часть основания и подставка изготовлены из толстого металла, обеспечивая прочность и долговечность конструкции.
Есть возможности регулировки положения экрана в разных плоскостях. По высоте это диапазон 0-120 мм, вертикальный наклон — от -5° до +23°, горизонтальный поворот — от -15° до +15°. Есть и переворот в вертикальное состояние на 90°.
На тыльной стороне монитора есть разъем для подключения кабеля питания, 2 порта HDMI версии 2.0, 1 порт DisplayPort 1.2 и аудиовыход 3,5 мм для подключения наушников. По центру тыльной стороны панели расположено посадочное место, в котором есть 4 отверстия для крепления подставки монитора или кронштейна VESA размерами 100х100.
Встроенные динамики расположены в нижних боковых углублениях. Навигация по меню ASUS VG249QL3A реализована с помощью джойстика и дополнительных кнопок. Несмотря на то что обычно производители обходятся одним джойстиком с кнопкой, здесь за управление отвечает целый набор их 4-х штук. Настройки производятся в меню называемом DisplayWidget Center. Благо, после первичной настройки, обращаться к интерфейсу нужно будет не часто, так что момент не критичный.
Оснащение
Монитор получил 23,8-дюймовую Full HD-матрицу, построенную на базе технологии IPS. Реализована поддержка частоты обновления 180 Гц. Монитор воспроизводит 99% цветов пространства sRGB. Яркость заявлена на уровне 350 кд/м2
Панель имеет время отклика 1 мс и сертификацию TÜV Flicker-free и Low Blue Light. Также поддерживается технология Shadow Boost, которая улучшает отображение темных фрагментов игровых сцен, не влияя на светлые участки. Кроме того, есть AMD FreeSync Premium, NVIDIA G-Sync Compatible та VESA AdaptiveSync.
Встроенная технология ASUS Variable Overdrive позволяет динамически настраивать параметры Overdrive в соответствии с изменением частоты кадров, чтобы оптимизировать изображение в игре.
Устройство имеет энергопотребление в пределах 20 Вт.
По итогу использования должны сказать, что TUF Gaming VG249QL3A хорошо подходит не только для игр, но и профессиональной работы с цветом. К слову, на это также намекает комплектация пробной 3-месячной версией Adobe Сreative Cloud.
Впечатления
Монитор ASUS TUF Gaming VG249QL3A приятно удивил сочетанием игровых функций, соотношением диагонали и разрешения, а также высоким качеством цветопередачи. В отличие от большинства игровых мониторов с быстрыми матрицами, у тестируемой модели нет проблем с цветовым охватом. Это все делает его подходящим не только для игр, но и для работы с цветом.
Фабричные настройки, включающие 3 профиля из 8 возможных, пригодятся для контента разного жанра. Модель TUF Gaming VG249QL3A получила полный набор игровых функций и технологий, включая ASUS ELMB и ASUS Variable Overdrive, которые эффективно устраняют размывание и артефакты при быстром движении на экране. Подставка, позволяющая регулировать расположение монитора в разных плоскостях также оказалась очень удачной и основательно.
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Характеристики монитора ASUS VG249QL3A
|Диагональ, частота:
|23,8”, 180 Гц
|Разрешение:
|1920×1080, 16:9
|Матрица:
|Fast IPS, антибликовое покрытие
|Подсветка:
|LED
|Контрастность:
|1300:1
|Яркость:
|350 кд/м²
|Входы:
|1×HDMI 2.0, 1× DisplayPort 1.2, аудио 3,5 мм, разъем замка
|Регулировка наклона:
|горизонтальная, вертикальная, поворот
|Дополнительно:
|· TÜV Flicker-free
· TÜV Low Blue Light
· VESA AdaptiveSync Display 180Hz
· AMD FreeSync Premium
· NVIDIA G-Sync Compatible
· FSC MIX
|Встроенные динамики:
|да
|VESA
|100×100
|Габариты с подставкой:
|541×525×208 мм
|Вес:
|5,4 кг
|Поставщик:
|Предст-во компании ASUS в Украине
|Цена:
|$175
Оценка:
+ качество калибровки матрицы
+ надёжная подставка
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Редактор
Обзор монитора ASUS VG249QL3A: хорош во всем
Игровой монитор ASUS TUF Gaming VG249QL3A оснащается полным набором технологий, которые понравятся как геймерам, так и работающим с графическим контентом. Расскажем о нем подробнее
Обзор монитора ASUS VG249QL3A: хорош во всем
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