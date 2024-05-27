Обзор монитора ASUS VG249QL3A: хорош во всем

Игровой монитор ASUS TUF Gaming VG249QL3A оснащается полным набором технологий, которые понравятся как геймерам, так и работающим с графическим контентом. Расскажем о нем подробнее.

Дизайн

Монитор ASUS TUF Gaming VG249QL3A выполнен в фирменном стиле линейки игровых мониторов компании. В целом он кажется громоздким, но определенные части экстерьера достаточно элегантные. Так, расстояние между матрицей и рамками небольшое и составляет 7 мм для верхней и боковых рамок и 20 мм для нижней.

Основание – массивное и имеет несколько особенностей повышающих удобство. Подставка монитора имеет четыре прорезиненные ножки, которые обеспечивают хорошее сцепление с поверхностью стола. Нет никакого раскачивания панели при изменении положения корпуса, хотя задние лучи подставки весьма короткие. Позади есть органайзер для кабелей.

Весь корпус монитора, внешняя сторона подставки и основания выполнены из шероховатого пластика, который не собирает отпечатков пальцев. Внутренняя часть основания и подставка изготовлены из толстого металла, обеспечивая прочность и долговечность конструкции.

Есть возможности регулировки положения экрана в разных плоскостях. По высоте это диапазон 0-120 мм, вертикальный наклон — от -5° до +23°, горизонтальный поворот — от -15° до +15°. Есть и переворот в вертикальное состояние на 90°.

На тыльной стороне монитора есть разъем для подключения кабеля питания, 2 порта HDMI версии 2.0, 1 порт DisplayPort 1.2 и аудиовыход 3,5 мм для подключения наушников. По центру тыльной стороны панели расположено посадочное место, в котором есть 4 отверстия для крепления подставки монитора или кронштейна VESA размерами 100х100.

Встроенные динамики расположены в нижних боковых углублениях. Навигация по меню ASUS VG249QL3A реализована с помощью джойстика и дополнительных кнопок. Несмотря на то что обычно производители обходятся одним джойстиком с кнопкой, здесь за управление отвечает целый набор их 4-х штук. Настройки производятся в меню называемом DisplayWidget Center. Благо, после первичной настройки, обращаться к интерфейсу нужно будет не часто, так что момент не критичный.

Оснащение

Монитор получил 23,8-дюймовую Full HD-матрицу, построенную на базе технологии IPS. Реализована поддержка частоты обновления 180 Гц. Монитор воспроизводит 99% цветов пространства sRGB. Яркость заявлена на уровне 350 кд/м2

Панель имеет время отклика 1 мс и сертификацию TÜV Flicker-free и Low Blue Light. Также поддерживается технология Shadow Boost, которая улучшает отображение темных фрагментов игровых сцен, не влияя на светлые участки. Кроме того, есть AMD FreeSync Premium, NVIDIA G-Sync Compatible та VESA AdaptiveSync.

Встроенная технология ASUS Variable Overdrive позволяет динамически настраивать параметры Overdrive в соответствии с изменением частоты кадров, чтобы оптимизировать изображение в игре.

Устройство имеет энергопотребление в пределах 20 Вт.

По итогу использования должны сказать, что TUF Gaming VG249QL3A хорошо подходит не только для игр, но и профессиональной работы с цветом. К слову, на это также намекает комплектация пробной 3-месячной версией Adobe Сreative Cloud.

Впечатления

Монитор ASUS TUF Gaming VG249QL3A приятно удивил сочетанием игровых функций, соотношением диагонали и разрешения, а также высоким качеством цветопередачи. В отличие от большинства игровых мониторов с быстрыми матрицами, у тестируемой модели нет проблем с цветовым охватом. Это все делает его подходящим не только для игр, но и для работы с цветом.

Фабричные настройки, включающие 3 профиля из 8 возможных, пригодятся для контента разного жанра. Модель TUF Gaming VG249QL3A получила полный набор игровых функций и технологий, включая ASUS ELMB и ASUS Variable Overdrive, которые эффективно устраняют размывание и артефакты при быстром движении на экране. Подставка, позволяющая регулировать расположение монитора в разных плоскостях также оказалась очень удачной и основательно.

Характеристики монитора ASUS VG249QL3A Диагональ, частота: 23,8”, 180 Гц Разрешение: 1920×1080, 16:9 Матрица: Fast IPS, антибликовое покрытие Подсветка: LED Контрастность: 1300:1 Яркость: 350 кд/м² Входы: 1×HDMI 2.0, 1× DisplayPort 1.2, аудио 3,5 мм, разъем замка Регулировка наклона: горизонтальная, вертикальная, поворот Дополнительно: · TÜV Flicker-free · TÜV Low Blue Light · VESA AdaptiveSync Display 180Hz · AMD FreeSync Premium · NVIDIA G-Sync Compatible · FSC MIX Встроенные динамики: да VESA 100×100 Габариты с подставкой: 541×525×208 мм Вес: 5,4 кг Поставщик: Предст-во компании ASUS в Украине Цена: $175

Оценка:

+ качество калибровки матрицы

+ надёжная подставка

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Андрей Риттер

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