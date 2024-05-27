Огляд монітора ASUS VG249QL3A: гарний у всьому

Ігровий монітор ASUS TUF Gaming VG249QL3A оснащується повним набором технологій, які сподобаються як геймерам, так і графічним контентом, що працюють. Розкажемо про нього докладніше.

Дизайн

Монітор ASUS TUF Gaming VG249QL3A виконаний у фірмовому стилі лінійки ігрових моніторів компанії. Загалом він здається громіздким, але певні частини екстер’єру є досить елегантними. Так, відстань між матрицею та рамками невелика і становить 7 мм для верхньої та бічних рамок та 20 мм для нижньої.

Основа – масивна і має кілька особливостей, що підвищують зручність. Підставка монітора має чотири прогумовані ніжки, які забезпечують гарне зчеплення із поверхнею столу. Немає жодного розгойдування панелі при зміні положення корпусу, хоча задні промені підставки дуже короткі. Позаду є органайзер для кабелів.

Весь корпус монітора, зовнішня сторона підставки та основи виконані з шорсткого пластику, який не збирає відбитків пальців. Внутрішня частина основи та підставка виготовлені з товстого металу, забезпечуючи міцність та довговічність конструкції.

Існують можливості регулювання положення екрана в різних площинах. По висоті це діапазон 0-120 мм, вертикальний нахил – від -5 ° до +23 °, горизонтальний поворот – від -15 ° до +15 °. Є і переворот у вертикальний стан на 90 °.

На тильній стороні монітора є роз’єм для підключення кабелю живлення, 2 порти HDMI версії 2.0, 1 порт DisplayPort 1.2 та аудіовиход 3,5 мм для підключення навушників. По центру тильної сторони панелі розташоване посадкове місце, в якому є 4 отвори для кріплення підставки монітора або кронштейна VESA розміром 100х100.

Вбудовані динаміки розташовані у нижніх бічних заглибленнях. Навігація по меню ASUS VG249QL3A реалізована за допомогою джойстика та додаткових кнопок. Незважаючи на те, що зазвичай виробники обходяться одним джойстиком з кнопкою, тут за керування відповідає цілий набір їх 4-х штук. Установки виконуються в меню DisplayWidget Center. Благо, після первинного налаштування, звертатися до інтерфейсу потрібно буде не часто, тому момент не критичний.

Обладнання

Монітор отримав 23,8-дюймову Full HD-матрицю, побудовану на основі технології IPS. Реалізовано підтримку частоти оновлення 180 Гц. Монітор відтворює 99% кольорів простору sRGB. Яскравість заявлена ​​на рівні 350 кд/м2

Панель має час відгуку 1 мс та сертифікацію TÜV Flicker-free та Low Blue Light. Також підтримується технологія Shadow Boost, яка покращує відображення темних фрагментів ігрових сцен без впливу на світлі ділянки. Крім того, є AMD FreeSync Premium, NVIDIA G-Sync Compatible та VESA AdaptiveSync.

Вбудована технологія ASUS Variable Overdrive дозволяє динамічно налаштовувати параметри Overdrive відповідно до зміни частоти кадрів, щоб оптимізувати зображення у грі.

Пристрій має енергоспоживання не більше 20 Вт.

За підсумками використання маємо сказати, що TUF Gaming VG249QL3A добре підходить не тільки для ігор, але й професійної роботи з кольором. До речі, на це натякає комплектація пробною 3-місячною версією Adobe Сreative Cloud.

Враження

Монітор ASUS TUF Gaming VG249QL3A приємно здивував поєднанням ігрових функцій, співвідношенням діагоналі та роздільної здатності, а також високою якістю передачі кольору. На відміну від більшості ігрових моніторів зі швидкими матрицями, у моделі, що тестується, немає проблем з колірним охопленням. Це все робить його придатним не тільки для ігор, а й для роботи з кольором.

Фабричні налаштування, що включають 3 профілю з 8 можливих, стануть у нагоді для контенту різного жанру. Модель TUF Gaming VG249QL3A отримала повний набір ігрових функцій та технологій, включаючи ASUS ELMB та ASUS Variable Overdrive, які ефективно усувають розмивання та артефакти при швидкому русі на екрані. Підставка, що дозволяє регулювати розташування монітора в різних площинах, також виявилася дуже вдалою і ґрунтовно.

Характеристики монітора ASUS VG249QL3A Діагональ, частота: 23,8”, 180 Гц Дозвіл: 1920×1080, 16:9 Матриця: Fast IPS, покриття антивідблиску Підсвічування: LED Контрастність: 1300:1 Яскравість: 350 кд/м² Входи: 1×HDMI 2.0, 1× DisplayPort 1.2, аудіо 3,5 мм, роз’єм замку Регулювання нахилу: горизонтальна, вертикальна, поворот Додатково: TÜV Flicker-free

TÜV Low Blue Light

VESA AdaptiveSync Display 180Hz

AMD FreeSync Premium

NVIDIA G-Sync Compatible

FSC MIX Вбудовані динаміки: так VESA 100×100 Габарити з підставкою: 541×525×208 мм Вага: 5,4 кг Постачальник: Предст-во компанії ASUS в Україні Ціна: $175

Оцінка:

+ якість калібрування матриці

+ надійна підставка

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Андрій Ріттер

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